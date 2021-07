Braillard Poccard: “Valdés mide muy bien y esto es una invitación al éxito”

El senador nacional y candidato a vicegobernador de la alianza ECo+Vamos Corrientes, Pedro Braillard Poccard, estuvo en “Final abierto” y habló sobre su designación en la fórmula, las elecciones y el papel que le tocaría en el Senado provincial, entre otros temas. “La verdad que es una gran satisfacción. Esto es una reelección de un gobernador que mide muy bien, entonces es una invitación prácticamente a tener éxito, a una gestión exitosa”, dijo el presidente del Partido Popular.

—¿Es verdad que antes de que se anuncie, usted no sabía que iba a ser el candidato a vicegobernador?

—Así es, evidentemente el tema se manejó con mucha reserva. En horas cercanas al mediodía me invitó a su despacho el gobernador y ahí me comunicó su ofrecimiento para acompañarlo en la fórmula.

—¿Qué sintió en ese momento?

—La verdad que una gran satisfacción, porque yo he sido ya vicegobernador, y una cosa es competir con una fórmula afuera, donde tanto Colombi como yo estábamos afuera y competíamos por el gobierno y era una causa, pero esto es una reelección de un gobernador que mide muy bien. Entonces es una invitación prácticamente a tener éxito, a una gestión exitosa.

—¿Qué significan los calificativos positivos que expresa Valdés en su spot de lanzamiento?

—Son muy elogiosos. La experiencia la tengo, me preparo todos los días para la función que me toque.

Con respecto a mi honestidad, eso me enorgullece porque les dejo eso a mis hijos, como lo hizo mi padre. Con respecto a la lealtad, soy un hombre leal a las causas y con todas las personas que me comprometo, porque cuando me comprometo con una causa me comprometo con la sociedad también.

Si fui electo en un cargo dentro de una fuerza política, tengo que respetar una voluntad popular que me eligió en ese momento y no en otro. Creo que eso es la lealtad, más allá de que con la gente que me comprometo soy leal.

—En el Senado van a estar hombres de peso político, ¿cómo va a hacer el manejo?

—Yo los conozco a todos, son personalidades de la política con mucha trayectoria y sé el aporte que ha hecho cada uno a la provincia.

—¿Cree que van a tener una buena relación?

—Sin duda. Los conozco mucho y hemos trabajado. Las relaciones se basan en dos cuestiones, como el trato personal, que es algo importante, y los logros que se obtienen.

—No tener tanto contrapeso, ¿no le da mayor compromiso para lograr un equilibrio?

—Nunca me tocó manejarme en un esquema tan cómodo. Yo en mis años de senador, cuatro años fui oficialista con total minoría y luego de opositor también fui minoría.

Cuando fui vicegobernador arrancamos con cuatro o cinco senadores y luego tuvimos dos tercios. Y yo creo que los consensos se construyen todos los días y ahí entra a jugar la buena predisposición, por eso digo que el trato personal es importante, pero buscar acuerdos también es fundamental, porque así uno está respetando al otro. El otro puede decir si está o no de acuerdo, pero se lo escuchó.

—¿Facilita las cosas?

—Facilita el diálogo, cuando uno estuvo en los dos lados. Cada uno sabe que debe ser fiel a lo que hizo.

—¿Qué le genera la situación de Gustavo Canteros?

—No quiero juzgar, pero él sabrá lo que hace. Si es un hombre que en ECo no le fue mal, sino que fue vicegobernador dos veces, senador provincial, vicepresidente primero del Senado, presidente previsional y fue diputado nacional también por el mismo espacio.

Él tenía el objetivo de una candidatura que no se le dio; todos tenemos objetivos que a veces no se dan y si uno mantiene un espíritu de alianza se sabe que a veces hay que ceder. Él estimó su candidatura más que la permanencia de ECo.

—¿Hubiera seguido el mismo camino que Canteros?

—Yo no. Salvo que todo tiene que ver con el afecto societario. Si yo acepto las reglas de juego y está garantizada mi permanencia y en tanto y en cuanto se respete mi pertenencia. Él sabía las reglas de juego, por eso tuvo los cargos que ocupó en ECo. Cada uno que tome su decisión y que la sociedad lo juzgue.

—Hay algunos sectores que recordaron su paso por la gobernación...

—Pero son mínimos...

—¿Y qué le dice a esa gente?

—¿Yo alguna vez escondí que me sacaron del gobierno en 1999? Nadie dice que me echaran por ladón, el informante que fue el diputado Branca, dijo “yo no imputo delito”.

Está documentado todo, hubo una coyuntura política y seguramente tuvimos cuota aparte porque éramos gobierno.

El costo menor fue la separación del cargo y hubo otros costos.

—En algún momento manifestó su posibilidad de retiro de la política…

—Si ese era lo necesario, sí. Porque yo me he dedicado a la formación de personalidades jóvenes del partido, y se dio esto. Estoy trabajando el doble, porque el gobernador que hace dos años está dentro de los tres de mayor prestigio en la Argentina, me ofrezca ser su compañero de fórmula, es una carga tremenda para mí.

Por eso ahora estoy tratando de esforzarme más para responder bien a ese acto generoso.