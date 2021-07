Paso: tres frentes se anotaron para competir por las bancas nacionales

María Nydia Romero

@Nydiaromero

Cerró ayer la inscripción de alianzas de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En Corrientes se presentaron tres frentes ECO + Vamos Corrientes, Frente de Todos y Vamos con Vos. Pero el oficialismo y la oposición registraron al Partido Conservador Popular como propio y también algunas de las fuerzas habían caducado de acuerdo con fuentes del Juzgado Federal.

En la provincia hay 41 partidos habilitados por la Justicia Federal. Las Primarias se realizarán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. En estas elecciones la Cámara de Diputados renovará 127 de sus 257 bancas y el Senado 24 de los 54 escaños que posee.

El primer frente en informar su presentación y conformación fue Vamos con Vos, que incluye a Libres del Sur y al Partido Socialista. Además anticiparon que habrá competencia, ya que cada partido presentará su lista.

Promediando las 20, desde el Juzgado Federal informaron a El Litoral que había tres pedidos de carátulas, pero no se había registrado a los partidos. “Frente de Todos, Vamos con Vos y ECO + Juntos Por el Cambio, que pueden cambiar la denominación del frente al momento de inscribirse”, indicaron.

Luego, con el correr de las horas y las listas difundidas, los números no cerraban.

El oficialismo presentó una lista de 21 partidos políticos que se oficializó al cierre del plazo de inscripción, pero al realizar las presentaciones modificó su carátula de anotación dejando de ser ECO + Cambiemos, como sucedió en las últimas elecciones, y pasó a ser ECO + Vamos Corrientes, mismo nombre de la alianza provincial y que se replica en los municipios ante las elecciones del 29 de agosto.

Mientras que la alianza Vamos con Vos también se registró sin mayores inconvenientes.

En tanto hubo confusiones con el Frente de Todos que en principio informó que su alianza estaba conformada por 26, en principio, y luego 28 partidos políticos. Finalmente informaron que en total son 20 los habilitados y que el resto de la grilla eran los adherentes como el Partido Nuestra Causa, Partido Comunista, Partido Cambio Popular, Partido Convocatoria Popular, Partido Es Posible, Partido Agrario, entre otros.

En tanto, La perlita de la noche y que deberá definir también la Justicia Electoral (ya que la misma situación se daría con los candidatos) es el futuro del Partido Conservador Popular, que fue registrado tanto por el oficialismo como la oposición y se mantuvo hasta el cierre del sistema.

Luego del cierre, desde el Juzgado Electoral confirmaron a El Litoral que efectivamente se registraron los tres frentes y que solamente en la integración de la alianza justicialista se produjeron modificaciones ya que las presentaciones del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, que en principio figuraba dentro del listado, no firmó el acta.

En consecuencia, ECO + Vamos Corrientes quedó integrada por 21 partidos políticos; el Frente de Todos, por 18 fuerzas políticas, y Vamos con Vos está compuesto por dos sectores, los cuales cuentan con la habilitación federal para competir.

Internas

Mientras transcurrían las horas antes del cierre y considerando que algunos sectores del Justicialismo se mostraron disconformes con la conformación de las listas provinciales y anunciaron que en las elecciones nacionales competirían por fuera del peronismo, El Litoral también dialogó con el Parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen del PJ, sobre su presentación para las nacionales.

“No voy a presentar ningún frente, voy a ir dentro del Frente de Todos. Hoy me llamaron del Consejo Nacional del Partido y me informaron que me daban todas las garantías para participar como candidato a senador nacional”.

“Los partidos que estábamos por presentarnos por afuera decidimos competir dentro del frente peronista”, afirmó.

Además aclaró que “en realidad lo que más me enojó es que no tenemos lista en muchos municipios y yo había presentado propuestas y hoy no tenemos ni siquiera candidatos a intendentes y concejales”, finalizó Karlen.