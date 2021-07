Mantener la “vara Del Potro”, la misión del tenis

Christian Frigerio

Télam

Diego Schwartzman, Federico Coria, Facundo Bagnis, Francisco Cerúndolo, Nadia Podoroska y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni, los tenistas que representarán a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio, asumirán una misión difícil, la de mantener la vara alta que dejó el tandilense Juan Martín Del Potro, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016.

Esa delegación, compuesta por debutantes en Juegos Olímpicos y que competirá entre el 24 de julio y el 1 de agosto, sobre superficie rápida en el Parque de Tenis de Ariake, se disgregará entre singles y dobles, con el objetivo de emular a Del Potro, quien no estará en Tokio por no haberse recuperado a tiempo de la lesión en la rodilla que le impide jugar desde hace dos años.

"Estar en los Juegos Olímpicos es cumplir otro de mis objetivos. Siento, igualmente, que necesito la experiencia y no la quiero dejar de vivir, pero soy muy competitivo y me desespera ganar. Ojalá el cuadro me permita ir de menor a mayor", subrayó el "Peque" Schwartzman, número uno del equipo argentino, en una conferencia de prensa que ofreció vía Zoom y de la cual tomó parte Télam.

“El Peque”, 12mo. en el ranking mundial de la ATP y campeón este año del Argentina Open, es una de las esperanzas argentinas para alcanzar una medalla, en una ilusión que cobró fuerza a partir de las bajas importantes que habrá en los Juegos, tales los casos del suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el austríaco Dominic Thiem entre los hombres, o de la estadounidense Serena Williams en el cuadro femenino.

Es muy factible que el tenis argentino albergue sus mayores esperanzas de medalla en la competencia de dobles por la presencia del marplatense Zeballos, "top ten" y reciente finalista en Wimbledon.

"En la actualidad el dobles se emparejó mucho. No sé si hay un claro favorito o candidato a la medalla, va a ser muy equilibrado, aunque obviamente los croatas (Nikola Mektic y Mate Pavic, los campeones en Wimbledon) están con mucha confianza, pero en un Juego puede pasar cualquier cosa", señaló el marplatense de 36 años y cuarto en el ranking de duplas, en la charla virtual que mantuvo con la prensa.

"La prioridad que le pongo a estos Juegos es altísima. Los miré toda mi vida, incluso leí mucho sobre la historia. Desde chiquito que los tengo inculcados y por eso luchar por una medalla sería el logro más grande de mi carrera", añadió Zeballos, quien competirá con el porteño Andrés Molteni (60 del mundo en dobles) y también desea anotarse en el dobles mixtos con la rosarina Podoroska, algo que definirá recién en Tokio.

Las competencias de tenis en los Juegos Olímpicos serán a tres sets, contarán con 64 jugadores en la primera ronda, con un máximo de cuatro por cada país y Argentina se instalará en Tokio con un equipo debutante en la máxima cita que además tendrá a la tucumana Mercedes Paz, capitana de la Fed Cup, como jefa de delegación, a Gustavo Marcaccio, subcapitán de Copa Davis, como entrenador, y también estará el kinesiólogo Mariano Seara.