Pese a la bajante del Paraná, no encuentran a los jóvenes desaparecidos hace 10 meses

A más de diez meses de que tres jóvenes desaparecieran en el río Paraná al dar vuelta campana la canoa en la que se trasladaban para participar de una jornada de pesca, los familiares continúan con la esperanza de poder encontrarlos. Sin embargo, pese a la bajante histórica del río, no hay rastros de nadie.

“Son diez meses de sufrimiento que estamos llevando, no sabemos qué pasó con ellos”, manifestó Héctor Barrientos, padre de dos jóvenes de quienes no se tiene noticias.

“Queríamos hablar con la jueza Ferreyra, que es la que lleva la causa, para ver cómo avanza la causa y no pudimos hablar con ella”.

A su vez, el señor Barrientos, afirmó que “queremos continuar con la búsqueda porque hasta el día de la fecha no se sabe nada de tres personas, nosotros particularmente hemos podido hacer recorrido de la zona, pero se hace insuficiente. Es extensa la zona”.

Al mismo tiempo, el padre de los jóvenes desaparecidos en el Paraná, remarcó que “me da angustia no saber dónde están ellos, no sabemos qué pasó, los malloneros de la zona cuando pueden nos dan una mano, por eso pedimos a la jueza que nos autorice la búsqueda en zona de Bella Vista con Prefectura, pero no tuvimos respuestas”.

En ese mismo sentido, acerca de si siguen realizando búsqueda en el río, Héctor Barrientos, comentó que “particularmente, en forma personal estamos haciendo rastrillajes con los malloneros. Hace casi 20 días fue la última vez, estuvimos todo el día, pero no basta, porque eran dos embarcaciones”.

Además, sobre cómo continúan sobrellevando estos diez meses sin saber de sus hijos, el señor Barrientos, describió que “emocionalmente nos hizo un giro de 360 grados, es algo inexplicable. Éramos una familia unida, siempre con movimiento y ahora no hay nada, se cortó todo, no es lo mismo”.

“Cualquier persona que quiera colaborar con nosotros en la búsqueda o aportando combustible para las canoas, puede comunicarse conmigo al 3794- 356-005, dijo a Radio Dos.

Se cumple hoy un nuevo mes de la incesante búsqueda de los jóvenes pescadores que desaparecieron en el río Paraná cuando la embarcación en la que navegaban hacia la isla Meza dio vuelta campana.

Desde entonces, los familiares decidieron hacer un campamento en la zona de Punta Taitalo.

El sábado 19 de septiembre de 2020 por la tarde, una precaria embarcación que habían contratado a un valor de 200 pesos por persona, zozobró en el río Paraná a la altura del barrio Punta Taitalo de Corrientes, en momentos en que se había desatado en la zona un temporal de viento.

Además de Ignacio Agustín Barrientos, desaparecieron en el siniestro náutico dos primos suyos, los hermanos Antonio y Cristian Barrientos, de 26 y 23 años respectivamente, y un amigo de los tres, Osvaldo Maciel, de 20.

En tanto que el canoero se salvó tras nadar hasta la isla Meza, donde buscó a los jóvenes, a metros del sitio donde se produjo el naufragio de la embarcación.

El 24 de septiembre lograron dar con el cuerpo de Ignacio Barrientos (22). Pescadores lo encontraron a la altura del kilómetro 1.211, margen izquierda del río Paraná, cerca del barrio Lomas del Mirador.

(NG)