Mariana Fabbiani, junto con su padre, disfrutó del campo de Loreto

“Me vine al campo con mi papá. Solos los dos. Mano a mano. ¡Toda una aventura! Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días… sí, ya sé lo que están pensando. ¡Pero no saben lo que me cuesta dejarlos!”, posteó en su cuenta de Instagram, la conductora Mariana Fabbiani. Al mismo tiempo aclaró: “Igual me fui por cinco días. Lo cierto es que hace muchos años no venía al campo. ¡Con lo que amo estar acá! Pero siempre tenía excusas. Que el programa diario, que el viaje es largo, que los chicos… ¡y aquí estoy!”.

En esa red social, también compartió imágenes de ella junto con su papá Alfredo, su paseo por el campo y hasta de un carpincho.

Desde Loreto, en diálogo con El Litoral, recordaron que la familia de Fabbiani tiene campos en esa jurisdicción. “Está aproximadamente a unos 15 kilómetros del área urbana”, indicaron.