Fuerte impulso uruguayo a un puente con Corrientes

En la agenda regional volvió a aparecer en los primeros lugares el puente que podrá unir Corrientes con Uruguay, luego de que el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, insistiera en reclamar un viaducto entre Monte Caseros y Bella Unión.

Lacalle Pou ubicó al puente sobre el río Uruguay como una de las prioridades de la infraestructura que deben gestionar en conjunto su país y la Argentina, ayer a la noche en un reportaje con el canal LN+.

“Estamos jugados y a la Argentina le serviría, se lo pueden consultar a los gobernadores de las provincias del Litoral: se acortaría el pasaje de tráfico de Brasil, un poquito por Uruguay y la Argentina”, subrayó el mandatario.

Asimismo, el presidente uruguayo aportó una alternativa a la hidrovía del Paraná. “Después, la navegabilidad del río Uruguay: muchas provincias podrían beneficiarse con esta hidrovía, tanto como el sur de Brasil, y ni te digo a nuestro país”.

“Tenemos temas en los que estamos tratando de ponernos de acuerdo con Argentina, recurrir a organismos para que nos financien, pero tomar la decisión política de que son cosas que nos vienen bien a los dos países. Entonces, es necesario dejar de lado la cuestión política más ideológica y poder decir que esto es lo que quedó de un periodo de gobierno compartido entre una gestión argentina y una uruguaya”, sostuvo Lacalle en su charla con el periodista Jonatan Viale.

“Sé que hay —dijo— una vocación de los gobernantes argentinos de avanzar en esto, nosotros tenemos un apuro fundado y nuestra Cancillería y las comisiones administradoras del río Uruguay y del Río de la Plata están conversando en estos términos”.

Para finalizar, el jefe de Estado uruguayo destacó que representa “a un país, no a un partido ni a una ideología, mi remera es el interés nacional, y si entro en un ring estoy frito; no vamos a entrar ahí. Tengo buena relación personal con el presidente (Alberto) Fernández. De lo que yo siento, no tenemos puentes cortados”.