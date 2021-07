Para Fabro, el balance del debut “en líneas generales es positivo”

Después de tres fechas sin alegrías, que le terminaron costando el cargo a Alfredo Grelak, Boca Unidos volvió al triunfo. Con Martín Fabro y Leonardo Baroni sentados ahora como técnicos, el equipo aurirrojo rompió la minirracha venciendo el sábado en Resistencia a Sarmiento por 3 a 0.

“El conocer a los chicos significa que uno tiene otra entrada con ellos. Hoy (por el sábado) lo demostraron, ganaron en confianza, en todos los cruces estuvieron bien; la verdad que se entusiasmaron con la idea y creo que lo llevaron a cabo perfecto”, manifestó Fabro en declaraciones realizadas a la salida de vestuarios, reproducidas en sus redes por República Aurirroja.

El DT debutante consideró que “se ganó porque (los jugadores) estaban convencidos que se podía dar vuelta la cosa. Después hay que mejorar mucho, porque nuestra idea es jugar con la pelota, la intención es tenerla, pero éste fue un partido que tenían que sacarlo adelante, y lo hicieron de la mejor manera”.

Consultado acerca de si los dos goles “tempraneros” de Boca Unidos cambió el planteo de juego que fueron a hacer, Fabro opinó que “el partido fue acorde a lo que pensábamos. Sabíamos que Sarmiento es un equipo de tenencia de pelota, que tiene un técnico muy capaz, que está hace rato en el club y que conoce a los jugadores de memoria, pero también sabíamos que tenían falencias y por dónde venían”.

Frente al Decano chaqueño, jugaron de entrada Ignacio Valsangiácomo, Ramiro Schweizer y Lionel Niz, mientras que en el segundo tiempo ingresaron Alejandro Leani, Matías Espíndola y Agustín Braure. “Le dimos la confianza a chicos que no venían jugando y me parece que lo hicieron de gran manera, por eso 0en líneas generales el balance es muy positivo”, señaló el ex mediocampista ofensivo surgido en Independiente.

Sobre el debut, se sinceró: “No sé si jugó la cabeza en la semana, pero ahora me duelen las piernas como si hubiera jugado 180 minutos, es impresionante. Le dije a Leo para sentarnos porque no daba más, y tampoco la voz, pero bueno, es el primer partido, y las ansiedades estaban. La noche anterior no dormimos ninguno de los dos, y a la mañana entrenamos con los chicos que no estaban citados. Es un proceso, y es un arranque”, concluyó Fabro.

