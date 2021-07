Arn habló de su paso por Comu

Lucas Arn dejó Comunicaciones y jugará para La Unión de Formosa durante la Liga Nacional de Básquetbol 2021 - 2022. En la entidad mercedeña cumplió su segundo paso y en 42 partidos acumuló 22 minutos de promedio, sumando 8.7 puntos, 2.9 rebotes y 1.6 asistencias,

El alero bonaerense de 32 años sostuvo que Comunicaciones “es un club que siempre me ha tratado muy bien, que este año nos quedamos con ganas de más. Tuvimos muchas dificultades a lo largo de la temporada; extranjeros que no pudieron llegar al país, otra ficha que se cayó”.

Destacó que “tuvimos lesiones de por medio, cambio de jugadores nacionales. Muchos obstáculos pero supimos salir adelante, entramos a playoffs y peleamos entre los mejores ocho. Con ese envión anímico y deportivo una vez que enfrentamos a Quimsa y barrió la serie, nos quedamos con ganas de más”.

Además, agregó que “igualamos la mejor campaña de Comunicaciones. No es algo de lo que me sienta conforme pero si me parece que dimos un gran paso en cuanto a calidad de juego y personalidad porque supimos reponernos a momentos difíciles. Fue un año de superación en lo personal y ojalá sirva para todo lo que venga”.

La pasada temporada fue atípica. Todo el torneo se disputó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pocas veces el plantel estuvo en Mercedes.

“Fue mi segunda temporada en Comu. Estuvimos poco en la ciudad en lapsos cortos, en distintas oportunidades entrenando y volviendo a la ciudad de Capital. Fue una lástima no jugar en la cancha, volver a ese estadio con gente. Tuvimos un apoyo muy importante a la distancia”.

La llegada a La Unión se dio después de conversar con el entrenador Eduardo Japez.

“Hablamos un poco del aspecto deportivo y me pareció lo correcto. Fue muy importante ese diálogo que tuvimos porque fue antes de hablar de cualquier condición contractual de lo deportivo. Él me planteó su idea y su organización de la parte grupal y de la parte personal en cuanto a lo que necesitaba de mí como jugador”.