Indignación de los médicos del presidente

Entre fuertes cuestionamientos, los infectólogos y especialistas en covid-19 que asesoran al Gobierno se refirieron ayer al escándalo que rodea al presidente Alberto Fernández luego de que se viralizara una foto de los festejos de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en julio del año pasado, cuando regía la cuarentena estricta.

Uno de ellos fue el experto Pedro Cahn, quien se mostró indignado por celebración realizada el 14 de julio de 2020 en la residencia de Olivos, en el momento más duro de la cuarentena.

“Estuve varios meses sin ver a mis nietos y a mis hijos y todos hemos padecido. Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. Está mal no cumplir el protocolo, sea quien sea”, dijo a CNN Radio el reconocido médico y director científico de la Fundación Huésped.

Otro de los asesores del jefe de Estado que se manifestó en sintonía fue el médico infectólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Pizzi. “Me da mucha pena la foto en Olivos del año pasado. Fue un encuentro que se podría haber evitado. Todos estábamos detrás de la ventana viendo lo que pasaba afuera”, lamentó.

Al igual que Cahn, Pizzi resaltó que en aquel entonces hubo “gente que sufrió mucho, que no pudo despedir a sus familiares; hubo casos desgarradores”. Ante este contexto, consideró en diálogo con FM Futurök que el festejo “fue un error que se podría haber evitado”.

“Yo le puse el pecho desde el primer día, perdí compañeros de 30 años. Hubo mucha angustia y quien público esta foto nos generó mucha más”, agregó el experto al tiempo que se quejó de “los sinvergüenzas que no hacen la cuarentena al llegar de Ezeiza”. “Por ellos nos retrasamos más y más”, finalizó.

Por su parte, el director del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Eduardo López recalcó que “para ese momento de la pandemia, no eran recomendables las reuniones en espacios cerrados”.

