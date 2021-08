CORRIENTES : CORONAVIRUS: 2.498 CASOS ACTIVOS (103.625 ACUMULADOS) MUERTES: 1.400

Boca Unidos recupera a dos jugadores y pierde a uno para enfrentar al puntero

Frente a Racing de Córdoba la dupla técnica podrá contar con Oliva y Peralta, quienes cumplieron sus suspensiones. El que no va a estar disponible es Monje, que fue expulsado ante For Ever. Preocupa la lesión de Sánchez Paredes.