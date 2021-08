Grabois y el Gobierno

“Para vos lo que quieras, pero no me pidas por los demás”. Con esas palabras, Cristina Fernández de Kirchner le cerró el camino a Juan Grabois, el líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) durante el cierre de listas de precandidatos. La negativa tenía una razón de peso, el dirigente social hablaba por todo su espacio, y no de manera individual. Y lo hacía también para conseguir puestos en las listas de concejales en el conurbano, el territorio que intenta colonizar La Campora.

(AG)