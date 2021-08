Verónica Monti, la ex de Sergio Denis, fue detenida por un intento de robo en un local de un shopping

Verónica Monti llegó a los medios por ser la novia de Sergio Denis, luego del grave accidente del artista que desencadenó en su fallecimiento. Ahora vuelve a ser noticia por su detención a la salida del local de Zara, ubicado en el shopping de Alto Palermo, luego de haber intentando robarse un par de botas.

Por este hurto ocurrido el domingo, la joven fue trasladada a la Comisaría Comunal 14, situada en República Árabe Siria 2961. Luego, la llevaron a la Alcaldía 6 para realizarle un chequeo médico de rigor. Su abogado Martín Francolino la acompañó y realizó los trámites para que recuperara su libertad.

En diálogo con Teleshow, el letrado aseguró: “Está detenida desde ayer por tentativa de hurto, flagrancia, en la Comisaría 14-A. Ahora las 13:30 tengo la indagatoria”. Respecto al chequeo médico explicó: “Cuando una persona está demorada le hacen un chequeo al imputado para saber su estado de salud, constatar si tiene lesiones y si tiene algún inconveniente médico”.

Esta no es la primera vez que Verónica está involucrada en un episodio de este estilo. En junio de 2019 fue acusada de haberse llevado mercadería sin pagar en un supermercado ubicado en Belgrano. En Intrusos, el periodista Damián Rojo informó que “las cámaras del local tendrían grabada la situación. La habrían retenido en la situación” y agregó: “Sé que estaba festejando el cumpleaños de uno de sus hijos”. La sucursal sería la del Barrio Chino, sobre la calle Montañeses, a pocas cuadras de la casa de Monti.

Además, Ángeles Balbiani dijo: “A mí me llegó información de que en otro supermercado, el que está sobre la calle Cuba (Barrancas de Belgrano), que ella tampoco podría entrar porque también la habrían visto robar”. A causa de las distintas acusaciones, el doctor Francolino negó a Teleshow los hechos que se difundieron en distintos medios. “No llegó ninguna denuncia contra ella, es una mujer inocente”, destacó.

También, el letrado comentó que él no sabía nada acerca de la versión de que Verónica no puede ingresar a un supermercado de la zona de Belgrano, y volvió a remarcar: “Mientras no haya una denuncia, mi clienta es inocente”.

La historia de amor entre Verónica y Sergio

En febrero de 2019, el cantante había contado que estaba en pareja con Verónica, una ex compañera de su hija Bárbara: “Me llevo bien con ella. Hace tres meses que estamos viéndonos. Nos estamos conociendo”. Sobre el vínculo de su pareja y su hija, el músico aclaró que “fueron juntas al colegio, pero después perdieron la relación”. También hizo énfasis en que era un romance “muy nuevo”. “Es una buena persona, es periodista de política internacional. Una persona con la cual puedo hablar así que estoy muy contento”, aseguró en una nota con Intrusos.

La trágica noche del 11 de marzo de 2019 Denis sufrió un accidente mientras ofrecía un show en Tucumán y quedó internado. El músico interpretaba “Te llamo para despedirme” en el Teatro Mercedes Sosa, de la capital provincial, cuando sufrió una fuerte caída al foso de orquesta. Nunca pudo recuperarse y 14 meses después falleció a los 71 años el 15 de mayo de 2020 en la clínica de rehabilitación Alcla.

Minutos antes de subir al escenario, el intérprete se comunicó con Monti en dos oportunidades. “Hablamos todos los días como cualquier pareja y nos vimos el día anterior a que se fuera a Tucumán”, relató. “Me llamó primero a las 20:15 y después a las 20:45. Ahí lo noté raro. Me contó que estaba muy cansado, que había bajado al lobby a tomar algo y que ya tenía que ir a tocar. Me dijo que tenía más ganas de acostarse que de tocar”, reveló Verónica a Teleshow sobre la última conversación con Denis.

“Estaría cansado, triste, no sé”, especula, y agregó: “Me fui a dormir con una sensación rara. No soy mística, pero cuando hablé con él sentí algo raro. Sergio tiene una canción que se llama ‘Te llamo para despedirme’ y yo sentí que era un llamado de despedida. No tengo otra explicación”.

