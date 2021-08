Furia de Dalma Maradona con Leo Sbaraglia: qué respondió el actor

Días atrás, Leo Sbaraglia y Dalma Maradona protagonizaron un ida y vuelta después de que él explique el conflicto económico que demora el estreno de la serie Diego Armando Maradona, Sueño bendito, donde interpreta a Guillermo Coppola. En este sentido, el actor volvió sobre el tema y se disculpó con la hija del Diez por privado. Asimismo, aseguró que fue todo “un mal entendido”.

En diálogo con Coco Sily en Fuerte al medio (Radio 10), el protagonista de Al Final del Túnel contó que le envió un mensaje privado por Instagram a la actriz para explicarle que se habían mal interpretado sus declaraciones. “Si ustedes escuchaban la nota que yo hice, primero conté que Claudia fue alumna de mi mamá y que teníamos la mejor onda”, contó en principio Sbaraglia.

Luego, aseguró teniendo encuentra la reacción de Dalma: “Entonces, en medio de toda la confusión y angustia que tenemos sobre la serie y que estamos esperando un año y medio para rodarla, hice un comentario que se malinterpretó”.

"Dije que nosotros como actores de la serie también estamos muy expectantes, no sabemos nada de cuándo se va a estrenar o qué va a pasar. Y agregué que después de la muerte de Diego, a quien todos amamos, seguramente había cambiado el escenario y habían cambiado las reglas del juego y había que volver a repartir la torta. Pero no estaba incluyendo a Claudia en particular ni a nadie. Sino hablando de algo genérico que me parece lógico. No lo dije ni siquiera como algo negativo", agregó.

"No sé por qué Dalma lo tomó como algo personal contra ella. Y además como todos los medios necesitan nutrirse de escándalos... Acá no hay ningún escándalo. No pasó nada. Yo a Dalma la quiero, estoy de su lado y en la misma trinchera que Claudia, Gianinna y Diego. Todos los amamos y respetamos a ellos. Estamos de su lado. Lo que más quiero en el mundo es desactivar este malentendido con Dalma”, afirmó Leo sobre el enojo de la hermana de Gianinna.

Cerca del final, el actor repitió una vez más sobre sus disculpas para con Dalma Maradona. "Lo hice en privado y ahora lo hago en público. Sólo fue un malentendido y quería aclararlo", concluyó.

Qué dijo Leonardo Sbaraglia sobre la serie de Maradona

Fue en el marco de una entrevista radial con Marcela Coronel, para el programa Mientras tanto (Mucha Radio 94.7), donde el actor desplegó su bronca por la demora en el estreno de la serie de Diego Maradona y de las grabaciones de la segunda parte acusando a Dalma, a Gianinna y a Claudia Villafañe de ser las responsables.

"Se tendría que haber empezado a rodar el año pasado, estoy hablando de junio de 2020. Entiendo que por la pandemia se suspendió, pero este año podríamos haber grabado, y yo no termino de entender bien cuáles son las causas por las que no se hizo, y recién vamos a empezar el año que viene", contó Leonardo Sbaraglia en un primer momento.

Y opinó: "Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones, no sé si con Claudia o si en algo habrá afectado también la muerte de Diego en relación a cómo es la nueva repartija en torno a los derechos (...) Lo que habrá en el medio también es una cuestión de ir negociando y repartiendo los pedazos de la torta, yo eso lo entiendo porque todo el mundo quiere vivir bien”.

Qué le respondió Dalma Maradona a Leonardo Sbaraglia

En su programa radial, Un día perfecto (Radio Metro), la hija mayor del Diez, expresó: "Está muy equivocado porque el juicio mi mamá lo empezó mucho antes de que pasara todo lo de mi papá. Ella no quiere plata. Lo que quería era que no se la nombrara a ella. Si dicen 'hay algo de ficción y hay algo de no ficción', bueno, que se llama 'María' en vez de 'Claudia'. No, no quieren. Quieren que se llame Claudia".

También, manifestó que en la serie se muestra un costado “oscuro” de su mamá, Claudia. "Dicen cosas re graves de ella. A mí mamá la hacen mierda. Por eso, no quiere que la nombren. Y está en todo su derecho. Si no graban por eso, lo lamento", dijo contundente.

Por último, Dalma Maradona desmintió los dichos de Sbaraglia, a modo de conclusión: "La verdad es que nadie quiere plata, que se quede tranquilo Sbaraglia. Nadie nunca pidió plata. Mi mamá quería saber qué era lo que iban a decir de ella. Mandó cartas a Amazon y nunca le respondieron. Y está en todo su derecho de reclamar". (Exitoína)