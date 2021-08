Vicky Xipolitakis habló de la posibilidad de ser declarada insana por su ex

Continúa la cruenta batalla legal -y con rebote mediático- entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli. Esta mañana se supo que el empresario habría planteado la “insania” de mediática para poder hacerse de la tenencia de Salvador Uriel, el niño de dos años que nació cuando eran pareja. Sin embargo, Vicky se mostró confiada por los resultados de las pericias psiquiátricas a las que fueron sometidos los dos.

“Él va por la tenencia. La quiere declarar insana. Se hicieron las pericias psiquiátricas: los estudios a Vicky no le dieron bien y a él sí. Tendría algo psiquiátrico que se llama ‘splitting’”, dijo Yanina Latorre en la mañana del martes en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y leyó de sus apuntes: “Es gente tipo ella, narcisista, obsesivos compulsivos, con personalidad dominante que le inventan una vida a sus víctimas, que en este caso sería Naselli”.

“Esto lo dice Naselli, literal. No es opinión de nosotros, lo cuenta él”, remarco el conductor Ángel De Brito dando cuenta el tenor de lo difundido por Latorre. Además, la panelista agregó que Xipolitakis “duerme con la luz encendida y con un secador de pelo encendido” y que el empresario “cree que no está capacitada para cuidar el niño”.

Horas más tarde y en Cortá por Lozano (Telefe), Xipolitakis hizo su descargo junto a la conductora Verónica Lozano y el resto del panel del ciclo. “Cuando el padre hizo unas pericias que fueron todas desfavorables para él y peligrosas para el nene, yo me puse ante la Justicia para que decir que por favor hagan el informe nuevamente, que se lo haga el papá también”, contó Vicky.

“Yo me sometí a los estudios y pedí que él también lo hiciera. Esta última me llamó la atención porque no salió como las otras: una le dio borderline, que es como un trastorno límite de la personalidad por las que puede llegar a hacer cosas tremendas. Y el otro le dio que era una patología del ángel, que es peligrosa”, dijo Xipolitakis. A la vez, reveló que en una nueva pericia a la que fueron sometidos, “salieron normales para los dos, nada peligroso. Me llamó la atención, pero todavía no están terminadas bien”.

La mediática explicó que las pericias fueron de manera online y que consistieron en “acomodar colores, palitos, algunas preguntas verdadero o falso. Esto fue por pedido mío en la causa civil, porque en la penal fue totalmente desfavorable para él”.

Luego, el periodista especializado en casos policiales y judiciales Mauro Szeta le recordó que, además de querer declararla insana, Naselli pretende desalojarla a Vicky. A lo que Xipolitakis dijo: “No me espero otra cosa de él. Trata de negar todo y demuestra lo que es permanentemente. Es más de la violencia que vivimos. Lo único que quiere es hacernos mal al nene y a mí. Es un camino feo el que prefiere tomar, no es necesario”.

Acerca de los resultados de las pruebas, Vicky contó que fue tranquilizada por sus asesores legales. “Mis abogados me dijeron que no es nada de insanidad, sino que es algo de personalidad, nada grave. No es blanco ni negro. Basta de violentar a la madre con que le pueden sacar al nene, que es la única que lo crío”. Asimismo, aclaró que “no duermo con un secador prendido ni loca, porque es peligroso. Sí con una luz tenue”.

Por último, Vicky mostró un audio de su psicóloga en el que la profesional le explicó de qué se trataba el resultado de las pericias. “Es un mecanismo de defensa, que no es una patología sino una manera de ver las cosas blanco o negro. Que las cosas no tienen término medio. Ninguna patología, nada infantil, ninguna anormalidad, es una característica. Acabo de leer rápidamente tu informe y es absolutamente coherente, sale todo bien”, dijo.

Infobae