Germán Braillard Poccard: “Vamos a tener un bloque mayoritario apoyando a Ríos”

Germán Braillard Poccard encabeza la grilla de candidatos a diputados provinciales del Frente Corrientes de Todos. En una entrevista en el programa televisivo Final Abierto, que conducen Gabriela Bissaro, Eduardo Ledesma y Carlos Simón, el actual concejal criticó a quienes se pasaron al oficialismo pese a que habían sido electos por la oposición. Fue optimista con los resultados del domingo.

—¿Qué expectativas tenés para el domingo?

—Un final abierto.

Venimos de una campaña donde la oposición fue tomando volumen, fue presentando las propuestas, fue mostrando que hay otro camino.

Mostrando que el Invico realmente puede hacer casas y no solamente frustrar sueños de los correntinos. Que la Dpec manejada por nosotros puede ser un gran aliado de las pymes y no la trifásica que le falta para dar el salto y tomar más trabajadores.

—¿No arrancan tarde con ese mensaje y discurso?

—Siempre la oposición lleva su tiempo para acomodarse. Porque el que gobierna lo tiene de una manera más fácil.

Si creo que ECO arrancó tarde con buscar soluciones con los problemas que todavía no pudo solucionar. Porque van hacer ahora, lo que no hicieron hace 22 años, es mucho.

—¿Por qué no unificaron el mensaje y a la oposición desde el 2020 para tener más plazo en su discurso para llegar con más contundencia?

—En una parte tenés razón en que tal vez, el mensaje claro se cristalizó un poquito más tarde. Pero también tenés razón que ECO es mucho cartelito en todos los postes de la Ciudad y mucho marketing, pero como gestión son malos.

No voy a negar que son muy buenos haciendo marketing, o en la rosca política, pero son muy malos gestionando y los resultados socioeconómicos de la provincia son en términos relativos cada vez peor en referencia a otras provincias. Siempre digo que Corrientes era una provincia de mitad de tabla y era la luz y hoy está jugando el descenso. Cada vez que sale un índice socioeconómico estamos entre los tres últimos.

—¿Entonces por qué la sociedad tiene tan buenas consideraciones con el gobernador, según las encuestas que se conocen?

—Generalmente los ejecutivos después del 2001 donde las capacidades de ellos se fueron muy deterioradas, con la recomposición de la Argentina iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner los ejecutivos fueron ganando volumen.

Todos los ejecutivos están consolidados, también es cierto que tal vez, este espacio de todos con excelentes intendentes y con muy buenos técnicos, pudimos haber construido un mensaje un poco más dinámico y rápido acorde a la realidad que abajo es muy dura.

Creo que algunos compañeros creen que lo que es evidente, no hay que explicar. Pero bueno, es una etapa y si hubo errores estratégicos, yo en la construcción provincial no me voy hacer cargo. Más allá de que yo era concejal, pero me parece que el trabajo de construir una alternativa opositora y marcar una alternativa de otra ciudad lo hice bien.

Al intendente Tassano le fui demostrando desde la primera ordenanza que estuve bajando las tasas de juego y subiendo las tasas de los vecinos y así empezamos, defendiendo y fue muy desgastante parar eso y frenar el plan costero, o el shopping en la playa Arazaty. Pero se fue construyendo.

En la provincia seguramente hubiese sido mejor ir marcando errores o falencias de la gestión que por ahí algunos compañeros dan por hecho que se ven y tenemos que explicar que lo podemos hacer mejor.

—¿Creés que la oposición de Corrientes no supo generar que la sociedad vea que ustedes son otra opción?

—Eso se va a romper el domingo cuando la ciudadanía lo voté a Fabián Ríos como gobernador; después el resto de la historia yo no me voy hacer cargo, porque yo nací en el 83”.

A partir de ahora creo que es un punto de inflexión como primer candidato a diputado en una de las dos alianzas, a partir del 29 de agosto llámenme y pregúntenme como actor de la política central, de la política si se hacen o no las tareas para conformar el mejor gobierno que yo creo que es el de Fabián.

Ahora me hago cargo de tomar decisiones y de construir y de apoyar a muchos intendentes y demás.

—En el caso de que no gane Fabián Ríos, ¿qué va a pasar con esta construcción?

—Está construcción es más sólida y coherentes que otras. Nosotros solo estamos renovando tres diputados, porque otros dos se fueron antes de asumir. En el caso de Any Pereyra y Diego Pellegrini, que son los que estamos enfrentando en las boletas.

En lo personal, yo le tengo cariño a Any pero antes de asumir ya estaba en el bloque de ECO y eso no va a pasar en nuestro caso, porque somos todos militantes y compañeros de una visión de ciudad y de provincia que es mucho más sólida está construcción.

Vamos a tener un bloque mayoritario apoyando a Ríos. Es importante ganar y ser mayoritario como si me toca ser opositor.

—¿Cómo lo hacés cuando no tenés los números?

—En la Legislatura que se viene si me toca ser opositor u oficialismo no va ser lo mismo.

Mi impronta no la dejé en el Concejo Deliberante, es decir, la impronta de trabajo de tocar los temas que hay que tocar y de discutir lo que hay que discutir con seriedad y propuestas y sin demagogia la voy a llevar a la Cámara de Diputados.

Los que venimos tenemos otra impronta y de acá a cuatro años voy a rendir cuenta como diputado en que ayudé al gobernador que esté o que frene.

Porque muchos gobernadores se ceban en el afán de hacer.

—¿Creés que Gustavo Valdés está cebado?

—Lo veo con aires de imponer cosas de más. Me gustaría que se cebe menos con los carteles en los postes, porque en eso no falló, su cara está en todos los postes de la provincia.

Pero que esté más cebado en gestionar. En buscar fondos que están disponibles a nivel nacional e internacional y no están.

—¿Cómo cuáles?

—Los fondos Girsu que son cientos de millones de dólares y que prometió los primeros seis meses de gestión y fueron sus palabras en su lanzamiento y la verdad es que no hay una sola planta de tratamiento de residuos y somos la peor provincia que trata los residuos.

Agua y cloacas, no se hicieron estas obras en la provincia teniendo muchos fondos habilitados y casi rotativos del Gobierno nacional. Hay 40 carpetas que se firmaron hace un año y medio y toda la provincia no importa el color político ya terminaron y renovaron el fondo por 5 mil millones y aquí están todas en análisis.

Son muy buenos políticos en marketing. Pero para gestionar son malos.

—¿Cómo hacés para terciar la discusión y ser escuchado sin caer en la chicana siempre?

—Estudiando y aprendiendo a escuchar al vecino. La campaña y lo que tiene que ser es recorrer y escuchar al ciudadano y solucionar sus problemas.

El gran problema de la política es creer o presentar que sabes todo, pero lo que tenés que hacer es saber escuchar y tener los instrumentos para articular una propuesta generadora.

Segundo, son buenos sueldos en la Legislatura y buena chapa linda y si te mareás con eso…

—¿Por qué creer en lo que decís, si cuando tuvieron casi la mayoría en la Legislatura se desmembró a los pocos meses?

—No sé, yo conformé un bloque del Frente de Todos que junto a Nación, Municipio y Provincia lo pudimos mantener unificado.

Yo no me voy hacer cargo de lo que no hicieron otros.

—Pero no estás vos solo, sino que sos parte de un conjunto o un colectivo...

-En el Concejo Deliberante con cosas muy pesadas las hemos frenado con el Gobierno nacional, municipal y provincial unificado. Se tuvo un diálogo y estrategia política.

En lo personal, me voy a esforzar para que el rol que tenga el Frente de Todos tanto siendo oposición u oficialismo sea coherente.

En las elecciones los candidatos van a prometer todo, pero hay que ver lo que hicieron antes, en mi caso, dando un salto de concejal a diputado.

—¿No es subestimar al electorado decir que Valdés tiene buena imagen por cuestión de marketing?

—No, no es subestimar. Porque son buenos haciendo marketing.

—Es raro lo que decís con escuchar a la gente, pero de alguna forma subestimarla, ¿qué te dice la gente?

—Todo esto que vemos: el gobernador tiene el 60% de intención de voto y esos objetivos, seguramente la caña con ruda con su cara genera un efecto positivo en la imagen del gobernador.

—Muchas veces fueron errores de ECO y que ahora lo han explotado…

-Exactamente. Toman bandera de correntinidad de otra manera.

—Pero mientras Valdés en dos días recorría diez localidades, la mayoría de los dirigentes del PJ estaban reunidos con funcionarios nacionales en Buenos Aires, cuando la campaña es acá en Corrientes …

—Estuvimos para avanzar y preguntar porque la terminal de Goya que está financiada no se ejecuta nunca.

—¿No puede ir uno en vez de una delegación?

—Cada uno fue con gestiones diferentes. Porque no podemos prometer Coca-Cola y puerto Ita Ibaté y que no se concreten. Realmente yo me fui acompañar a dos candidatos a intendentes como Gustavo Canteros y Bassi, para saber si tenemos los recursos. Porque la sociedad correntina no puede seguir comiéndose amagues, como el segundo puente que no lo pueden concretar o la planta de recolección de residuos, que tampoco están.

Nosotros no estamos dispuestos a jugar con las ilusiones de los correntinos, sino que nosotros vamos, hablamos con un ministro para saber si está la financiación y el proyecto y si nos votan, si está.