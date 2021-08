Fatal choque múltiple en Flores: murió una mujer

Un choque múltiple fatal ocurrió ayer alrededor de las 4.40 en el barrio porteño de Flores. Involucró a cuatro autos, dos de ellos estaban estacionados. Una mujer murió y uno de los autos se incendió. El hecho se produjo en el cruce de las avenidas Alberdi y San Pedrito, donde hubo corte total en el tránsito.

El siniestro vial habría sucedido cuando un Renault 18 que circulaba por San Pedrito cruzó el semáforo en rojo y embistió a un VW Gol. A causa del choque, una joven que viajaba en el asiento de acompañante del vehículo chocado perdió la vida en el acto. A raíz del impacto inicial, los dos vehículos se dieron contra un Chevrolet Onix y un Ford Falcon, que se encontraban estacionados junto a una vereda.

La víctima fatal fue identificada como Mayelín García, de 28 años, nacida en República Dominicana que volvía de trabajar como empleada de limpieza en un restaurante en el auto del encargado del establecimiento, junto con otras dos personas.

“Yo venía manejando. Veníamos por Alberdi a 20 km por hora, no más. El del otro auto parece que venía en rojo, yo nunca lo vi. Justo cuando lo teníamos encima, mi compañera me gritó ‘¡Ay, Samuel!’, y ahí se produjo el choque”, afirmó el conductor del auto que ocupaba la víctima. “Al otro muchacho no lo vi. Dice la policía que se fue caminando, pero para mí lo están encubriendo ¿Cómo puede ser que salga caminando y nadie lo frene?”, completó. El testimonio del conductor de uno de los autos involucrados en el choque de Flores. Efectivos de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad actuaron en el lugar, donde constataron que el hombre del Renault 18 viajaba solo y que el auto que fue embestido estaba ocupado por tres personas. Tanto Samuel como el ocupante restante del vehículo terminaron ilesos y precisaron asistencia psicológica.

Interviene en la causa la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 16. la causa quedó caratulada como homicidio culposo. Después de horas en condición de prófugo, el conductor del Renault 18 y responsable del accidente se entregó ante la Justicia. El hombre de 23 años se presentó poco antes de las 10 de la mañana ante personal de la Comisaría 8C de Villa Lugano de la Policía de la Ciudad y dijo haber sido el protagonista del accidente. Al cabo de unos minutos, personal del Same acudió a la dependencia policial para constatar las lesiones que había sufrido por el choque.

Asimismo, a los pocos minutos del accidente se hizo presente en el lugar el viudo de la joven fallecida, quien padeció una crisis nerviosa y tuvo que ser atendido por especialistas. Luego, el mismo hombre pidió justicia para su esposa ante los micrófonos: “Yo lo que quiero es Justicia. Nada más. Quiero justicia por mi señora, que me dejaron dos nenas huérfanas. Me llamaron, estaba en casa, y cuando me dijeron que hubo un accidente, vine corriendo”, detalló.

