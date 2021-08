No estamos enojados, por favor volvé: el desesperado pedido de la madre del nene de 13 años desaparecido en Liniers

“Lo estuvimos buscando toda la noche. Puede ser que esté perdido, hay muchas personas buscando. Lo estamos esperando. Que pida ayuda, que diga que es Ignacio Damiano y que vuelva a casa”. Eso es, palabras más, palabras menos, lo único que puede pedir ante las cámaras Roxana, la madre del nene de 13 años que desapareció este lunes cuando salió de su casa para dirigirse a la escuela San José, en el barrio porteño de Liniers.

Según explicó la mujer, gracias a la ayuda de las cámaras de seguridad, la familia pudo reconstruir los pasos del joven hasta más o menos este lunes a la tarde, cuando el joven descartó su mochila y su teléfono.

Luego, su rastro es incierto. Sin embargo, una nueva información que ya llegó a manos de la familia indica que el chico habría sido visto por las cámaras de un colectivo de la línea 47, que él no estaba habituado a tomar.

“Ignacio se fue de acá al mediodía, no entró a la escuela, se rateó, y se fue con un amigo y otros chicos que no son de su colegio a jugar a una plaza. Me enteré que estaba ausente por una notificación en la plataforma de la escuela y cerca de las 3 de la tarde hablé con la madre de otro chico que tampoco fue a clase y que tampoco sabía nada”, relató Roxana.

“Empecé a llamar a Ignacio, que no me contestaba el teléfono. A la tarde logré ponerme en contacto y me dijo que estaba saliendo de la escuela. Nosotros sabíamos que no había ido”, continuó la mujer. “Le dije que lo buscábamos en auto con el padre por la esquina de Emilio Castro y Larrazábal. Habremos tardado 20 minutos pero cuando llegamos ya no estaba”.

Algunos minutos después de esa comunicación, según corroboraron los padres con la policía y el análisis de las cámaras de seguridad, Ignacio arrojó su teléfono en un tacho de basura.

“En ese momento me llaman de la escuela y me avisan que una mujer había encontrado su mochila en la calle. También me llamó la madre del otro chico que se había rateado con él para avisarme que el hijo había llegado a la casa. Ahí nos empezamos a preocupar muchísimo”, relató su mamá, que radicó la denuncia por su desaparición en la Comisaría Vecinal 9B de la Ciudad de Buenos Aires.

“Parecía una estupidez hasta que empezó a pasar el tiempo. Nos queda esperar que no le haya pasado nada grave y que no esté con nadie que le quiera hacer algún daño”, agregó Manuel, uno de sus cuatro hermanos mayores. Y también aprovechó para enviarle un mensaje: “No podemos pensar en otra cosa que no sea volver a verte. Queremos estar con vos. Pedí ayuda por favor para volver a casa”.

“Lo que creemos es que lo desbordó la situación de haberse rateado y se asustó seguramente al ver todos los llamados y mensajes”, agregó la mujer. “Está en primer año, volvió al colegio recién porque todo el tiempo de este año lo hizo en casa por la pandemia y no es un chico que se maneje en la calle, recién está empezando a salir y lo único que hace es tomar el colectivo 117 para ir y venir del colegio”.

“Quiero pensar que tuvo miedo. Pero eso pasó a la 5 de la tarde de ayer, hoy son las 6 de la mañana y seguimos sin saber nada. Puede ser que esté perdido”, agregó Roxana. “Aunque se mandó una macana, quiero que él me escuche y sepa que lo estamos buscando. Que no estamos enojados y que queremos que vuelva. Es un chico que no se maneja en la calle, que es más bien introvertido”.

Por cualquier información certera sobre Ignacio Damiano, favor de comunicarse al 911, a la línea 134 o a los celulares 11-3296-6089 y 11-5882-0266.

Infobae