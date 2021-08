El Gobierno reveló detalles para la aplicación de vacunas combinadas en Corrientes

El ministro secretario de la Gobernación, Carlos Vignolo, reveló detalles de la aplicación de vacunas combinadas contra el coronavirus, en este caso, para inocular como segunda dosis de Sputnik V en Corrientes.

El ministro indicó que ante la falta de el segundo componente de la vacuna Sputnik V, se han comenzado a realizar trabajos para combinar las vacunas y utilizar como segundas dosis.

La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, especificó ayer que quienes tengan la primera dosis de Sputnik V, para la segunda podrán esperar el componente dos, que ya se fabrica en el país o bien podrán optar por completar su esquema con la AstraZeneca, por ejemplo.

La ministra afirmó que serán priorizadas para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus las personas que lleven más tiempo de espera desde que recibieron la primera dosis y aquellas que tengan más de 50 años y con comorbilidades para recibir las primeras combinaciones de inmunizadores.

En ese marco, Vignolo destacó que "los trabajos han dado un camino y lo vamos a tomar pero necesitamos precisiones", y aseguró que habrá reuniones porque es necesario saber el stock de vacunas, la calidad y cantidad con la que se cuenta para comenzar a organizar nuevas vacunaciones. Además, comunicó que "los detalles se irán se ajustando entre hoy o mañana y estaremos informando".

"La vacunación será opcional, aquel que tenga interés ya está inscripto en la página, así que no tendrá que hacer ningún tramite. Seguramente avisaremos cuando pueden descargar los turnos, y los que quieran recurrir a esta opción podrán ir a vacunarse y los que no quieran podrán esperar tranquilamente y serán convocados cuando haya componente 2 de Sputnik V", dijo el ministro en radio Dos.

Por otro lado, comentó qué sucede con quienes no asisten a la vacunación y quieren esperar por el componente 2 de la vacuna rusa. "El rango optativo sería de asistencia, todos los que no se vacunan y no son convocados continúan en la página así que podemos darle el turno cuando surja alguna novedad del componente 2. Lo que tienen que saber es que las que se aplicarán serán las que hemos usado para la primera dosis y lógicamente aplicamos un criterio de rango etario", resaltó.

Y concluyó: "estamos lejos de conseguir el nivel de segundas dosis que necesitamos. Nos encontramos conformes con la campaña de vacunación, y estamos buscando a personas que por cuestiones de ruralidad o lejanía no se pudieron aplicar la primera dosis".