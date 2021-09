Retomaron el control de Precios Cuidados y cortes cárnicos con descuentos: cuáles fueron los incumplimientos detectados

El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio retomó los controles de los programas Precios Cuidados y la oferta de cortes de carnes con descuentos, luego de ser notificado por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación la reanudación del relevamiento, informó este miércoles el Gobierno.

El director de Defensa del consumidor, Orlando Seniquiel, informó que controlaron el programa Precios Cuidadosen un hipermercado nacional. Luego del relevamiento concluyeron que los productos denominados indispensables sólo contaban en oferta un margen mínimo de productos en oferta, en función de las nuevas flexibilizaciones otorgadas a los comercios por Nación.

Además, se detectaron numerosas faltantes de productos como aceite de girasol y leches. Sin embargo, a pesar de ser productos de la lista enviada, el propio Gobierno nacional justifica estas faltantes y flexibiliza las condiciones acordadas para su cumplimiento, lo que torna dificultosa su real efectividad en beneficio de los consumidores.

Por otro lado, el subsecretario Ahmar y el director Seniquiel comentaron que verificaron la disponibilidad y los precios de los nueve cortes cárnicos a precios bonificados en establecimientos comerciales que adhirieron voluntariamente al programa nacional. Es pertinente aclarar que este programa se basa en un acuerdo informal entre el Gobierno nacional y determinados frigoríficos y supermercadistas.

Asimismo, se relevaron los productos entres locales comerciales. En uno de ellos tenía abastecimiento parcial en góndola; mientras que en un hipermercado se evidenció que la disponibilidad era muy baja y la calidad no era la mejor.No obstante, "al igual que con el programa Precios Cuidados, el Estado provincial tampoco puede labrar actas de infracción, ya que no existen normas nacionales que reglamenten este programa y los acuerdos que realiza la Nación son verbales", explicó el Gobierno.

Los resultados de ambos controles fueron adecuadamente informados a las autoridades nacionales de la Secretaría de Comercio Interior para que tomen las medidas correctivas correspondientes, ya que ellos son los responsables del efectivo cumplimiento en la práctica de estos programas.

El ministro de Industria, Raúl Schiavi y el subsecretario Ahmar mencionaron que proseguirán con la realización de estas verificaciones, tanto en capital como en ciudades del interior de la provincia.