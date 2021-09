Críticas, discursos fuertes y confluencia en el cierre del PJ

“A los que nos votaron en el 2019, a los que nos votaron y hoy dudan, a los que no nos votaron, les pido que estemos juntos para terminar con tanta desigualdad y decadencia, con el dolor que nos dejó la pandemia y que tanto dolor no haya sido en vano, que tanto dolor nos haya servido, que la solidaridad es un valor”. Con esas frases finales, el presidente Alberto Fernández pronunció ayer a la tarde en el predio de Tecnópolis el discurso de cierre de la campaña del Frente de Todos, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, los gobernadores oficialistas y la primera línea de la dirigencia K.

Fue el final de un encendido discurso que se inició —después del cierre de Cristina— con duras críticas a Juntos por el Cambio y la gestión del expresidente Mauricio Macri. Insistió con “no somos lo mismo” e hizo un recorrido por las principales diferencias en materia de salud pública, educación, justicia y, sobre todo, la marcha de la economía y las prioridades que pusieron ambos gobiernos. El desafío de la lucha contra la pandemia y la gestión de la llegada de las vacunas contra el covid también fue abordada con detalle por el primer mandatario, como así también un fuerte mensaje a la juventud, con críticas a los libertarios.

En ese contexto, el presidente afirmó que está “seguro” de que el año próximo “científicos argentinos van a desarrollar la vacuna contra el covid. “Vendrá de los científicos de universidades como la de Quilmes, de San Martín, de esas universidades del gran Buenos Aires”, aseguró.

Uno de los momentos más encendidos fue cuando la vicepresidenta criticó a María Eugenia Vidal por la adquisición de un departamento en una lujosa zona de Recoleta. “Pese a la crisis de vivienda que hay en el país, la exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío en Recoleta, a mitad de precio y a arriba del vendedor que le prestó la plata. Qué bárbaro. Qué suerte tienen algunos y algunas”, remarcó.

Entonces dejó una frase llamativa. “Pónganle que yo soy una groncha peronista, una morocha peronista, pero esto que estoy diciendo me lo enteré por una rubia que no es peronista, no es groncha y que si esto fuera una monarquía no sería menos que duquesa”, dijo Cristina.

La referencia indirecta fue a Esmeralda Mitre, quien habló en su cuenta de Twitter sobre el departamento que compró Vidal. Fue la propia Mitre quien minutos después le agradeció la mención a la vicepresidenta: “Gracias #vicepresidenta @CFKArgentina por sus cálidas palabras. #porunpaissingrieta”.

(JML)