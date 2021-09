Basabe quiere repetir camino para poder jugar por cosas importantes

El comienzo de una nueva temporada de la Liga Nacional está a la vuelta de la esquina. Uno de los equipos que pretende volver a ser animador de la competencia es San Martín de Corrientes, que mantuvo la base y se reforzó con jugadores de jerarquía.

“El año pasado hicimos una muy buena temporada llegando a la final del Súper 20 y a la semifinal de la Liga. Vamos a tratar de hacer el mismo camino para jugar cosas importantes”, adelantó el alero del equipo Rojinegro, Emiliano Basabe, en comunicación con La Red Deportiva (107.1 Mhz).

San Martín hará su presentación en el torneo Súper 20 el viernes 24 de este mes, cuando enfrente desde las 14 a Olímpico de La Banda, Santiago del Estero en el microestadio Ängel Sandrín de Instituto Atlético Central Córdoba de la ciudad mediterránea, donde se llevará adelante la zona Norte de la competencia.

“Nos preparamos para afrontar de la mejor manera todos los torneos. Al suspenderse la Liga Sudamericana vamos a estar de lleno en el Súper 20. Estamos haciendo una buena pretemporada, el equipo está entrenando muy bien y vamos a llegar en buenas condiciones para el debut”, expresó el jugador de 29 años.

La continuidad del entrenador, Diego Vadell, y de la base del plantel que ya viene jugando, además de la incorporación de jugadores de categoría como Leonardo Mainoldi y Fabián Ramírez Barrios, le otorgan a San Martín un plus importante.

“Trataremos de seguir por una línea en la que venimos hace dos años; se mantuvo una base importante, (también) el cuerpo técnico, así que la idea va a ser la misma. Creo que sumamos jugadores de mucha experiencia, calidad, con historia, títulos ganados, muchos años en la Liga y creo que se adaptaron muy bien al grupo (…) si podemos mantener el juego del año pasado, la llegada de estos jugadores nos va a dar un salto de calidad”, manifestó el necochense.

La idea es repetir lo de la temporada anterior y “el objetivo es tratar de formar un equipo sólido, que juegue bien al básquet como el año pasado, y si podemos llegar a eso, los objetivos van a ir llegando solos”, manifestó.

Si bien Basabe ve como algo difícil que se puedan jugar amistosos antes del viaje “estamos haciendo muy buenos entrenamientos, una competencia interna muy fuerte, así que creo que vamos por el buen camino”.

Al igual que la temporada anterior, el calendario será nuevamente apretado, con partidos muy seguidos, lo que no contribuye a desplegar un buen básquet, con riesgo de lesión inclusive para los jugadores.

“Jugar en días seguidos, como nos toca, no es bueno porque no llegás a recuperarte. Pueden llegar a salir juegos malos porque jugamos 24 y 25, descansamos el 26, jugamos el 27 y 28, descansamos el 29 y jugamos el 30, eso no está bueno para la competencia porque el jugador no se termina de recuperar”, explicó. Por último, y palpitando el choque ante Regatas, manifestó que “este año la llegada del Penka (Aguirre) los jerarquiza, pero nosotros también incorporamos gente de calidad. Los dos equipos sumamos jugadores de jerarquía así que este año va a estar muy atractivo y creo que va a haber un buen nivel de básquet en los clásicos”.