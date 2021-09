Se prendió fuego una ambulancia en plena campaña de vacunación

Una ambulancia se quemó ayer por completo, mientras se cumplía con un plan de vacunación en uno de los barrios de la localidad de Cecilio Echevarría en Lavalle.

Según confirmó a El Litoral el delegado normalizador de esa comuna, Fabricio Vargas, “me encontraba en -la ciudad de- Corrientes, haciendo unos trámites cuando me avisaron que se había prendido fuego la ambulancia. Era un modelo viejo ya, pero no esperábamos que le pasara esto”, señaló y agregó que “según me dijeron, fue por unos problemas mecánicos”.

Añadió además que “me contacté con el ministro de Salud -Ricardo Cardozo- y me informó que ya tenían asignada una nueva ambulancia para Cecilio Echeverría, así que llegamos con ambulancia nueva”, remarcó el funcionario.

De acuerdo con los datos aportados, se llevaba a cabo en ese momento un operativo de vacunación y entrega de leche. Por fortuna no había nadie en el vehículo cuando se prendió fuego, por lo cual los daños solo fueron materiales, con destrucción completa de la ambulancia y su equipamiento, entre ellos, una camilla.

(WA)