Una mujer denunció a su ex por violencia de género y teme por su vida

Una mujer de 28 años sufre violencia de género desde hace un año, cuando se separó de su expareja. “Me intentó atropellar dos veces. Me violó, me manipuló y hoy no puedo vivir tranquila”, expresó desesperada. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer del barrio 17 de Agosto.

Decidió poner punto final a la situación que vivía con su pareja y desde ese momento arrancó el infierno.

Sufrió violencia física y psicológica. Manipulación, amenazas, chantaje, todos los signos de un hombre violento que no quería terminar con la relación. “En noviembre puse punto final y desde ese momento prácticamente no puedo dormir”, dijo en declaraciones a Radio Sudamericana. “Me sentía muy sola porque mi familia no sabía lo que estaba pasando. Fue algo muy feo, no podía dormir; él venía y me decía que teníamos que seguir con nuestro negocio de alquiler del Candy Bar. Venía a la siesta y me decía que me acueste, que necesitaba eso”.

Denunció no solo que la intentó atropellar con su automóvil en dos oportunidades, sino que también fue violada. “Hice la denuncia y no sé por qué no tiene una perimetral, yo la pedí y él sigue como si nada”, agregó la mujer.

(NG)