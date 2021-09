Se juega la décima fecha del torneo Oficial en la capital correntina

En tres escenarios se disputará hoy la décima fecha, la segunda desde el reinicio de la actividad en el marco de la pandemia del coronavirus, del torneo Oficial que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón.

Los encuentros corresponderán a las competencias de varones (Primera A, B, C y D) y mujeres.

La primera fase del certamen cuenta con 15 fechas. Una vez que concluya esta etapa, los ocho primeros en cada categoría pasarán a jugar la Copa de Oro y los restantes ocho disputarán la Copa de Plata.

En esta nueva instancia volverán a jugar todos contra todos (7 fechas) en lo que será el Intermedio y los puntos que logren se sumarán a la tabla general.

Una vez que concluya esta parte del campeonaato, los cuatro primeros en la A jugarán las semifinales (2 partidos) en la búsqueda de la final por el campeonato.

El formato de juego tuvo que sufrir algunas modificaciones por la prolongada pausa impuesta por cuestiones sanitarias y si no hay nuevas dilaciones, la temporada recién terminaría en enero de 2022.

El programa de partidos para hoy, es el siguiente:

Cancha de Hércules: 8.30 250 Viviendas vs. Vizcacha (1º D), 11.00 Quilmes vs. Noche Nublada (1º D), 12.15 Armenia vs. Deportivo Sur (1º C), 13.30 Fénix vs. Laguneros (1º C), 14.45 130 Viviendas vs. El Santo (1º C), 16.00 San Gerónimo vs. Islas Malvinas (1º B), 17.15 San Jorge vs. Cruz Diablo (1º B), 18.30 Imperio vs. Santa Teresita (1º B), 19.45 Panadería Romero vs. Bañado Norte (1º A), 21.15 Olimpia vs. Pingüinos (1º A) y 22.45 Caño y Plancha vs. Real Unión (1º A).

Cancha CEF Nº 1: 8.45 Sportivo vs. Aplanadora (1º C), 10.00 San Pantaleón vs. Acero Puro (1º C), 11.15 Centauro vs. San Martín (1º C), 12.30 Cultural vs. Junior (1º C), 13.45 El Decano vs. Milenium (1º C), 15.00 GAFA vs. Aberturas (1º B), 16.15 GAFA vs. Sportivo (Femenino), 17.30 Pingüinos vs. Jaguareté B (Femenino), 18.45 Huracán vs. Comunicaciones (Femenino), 20.00 Comunicaciones vs. Boca Unidos (1º B), 21.15 San Benito vs. Libertad (1º A) y 22.45 Pinta vs. Don Ocho (1º A).

Cancha Malvinas 1.536 Viviendas: 16.00 Sporting vs. Jaguares (1º B), 17.15 Dengue vs. Olimpo (1º B), 18.30 Juan de Vera vs. 17 de Agosto, 19.45 Victoria vs. Oriana (1º A), 21.15 Marmolería vs. El Cosmos (1º A) y 22.45 Fénix vs. Cichero (1º A).

Taragüí a Tucumán

Taragüí, categoría sub-20, representará a la Asociación Correntina de Fútbol de Salón en el Torneo Regional Norte que se desarrollará en San Miguel de Tucumán.

Los chicos correntinos viajaron el miércoles a la capital tucumana para el certamen que comenzará el lunes 20.