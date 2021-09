Comienza el Regional de hockey con la presencia de seis clubes correntinos

Bruno Ariel Gimenez

bgimenez@ellitoral.com.ar

A casi dos años, seis equipos correntinos volverán a tener actividad oficial de hockey cuando hoy empiecen a disputar el Campeonato Regional A en la ciudad de Resistencia (Chaco).

Jaguareté, Aranduroga y Boca Unidos en Damas; Taragüy, Corrientes Hockey y Quilmes en Caballeros, competirán en el certamen que se desarrollará hasta el domingo en las canchas de Sarmiento y Regatas.

Para estos seis clubes correntinos se trata de la primera competencia oficial en la pandemia si se tiene en cuenta que no tuvieron actividad en el ámbito local.

Las felinas, el equipo de la Ribera y las Cebras deberán medirse a Regatas Resistencia, Curne, Sarmiento, Club For Ever y Uncaus.

Por su parte en el certamen de caballeros, los Cuervos, los cerveceros y el albirojo tendrán como rivales a Regatas Resistencia, Estudiantes, Chaco Hockey, San Fernando, y Deportivo Comercio. Los seis equipos correntinos correrán con desventaja ya que no cuentan con competencia a diferencia de sus rivales que sí compiten en el ámbito de la Federación Chaqueña de Hockey. Se debe tener en cuenta que la vecina provincia contó con la habilitación correspondiente para el desarrollo de partidos desde hace algunos meses.

Las encargadas de abrir la jornada serán las chicas de Jaguareté y Aranduroga, desde las 8.30, en Sarmiento.

A las 12.30, también en cancha del Decano se producirá uno de los clásicos del hockey correntino. Se enfrentarán Taragüy y Corrientes Hockey. Ambos clubes son habituales protagonistas de certámenes locales, regionales y nacionales.

Hoy y mañana se desarrollará la etapa clasificatoria, donde los equipos jugarán todos contra todos. Mañana y el domingo se realizará la etapa decisiva.

Las finales están previstas se desarrollen en la cancha de Regatas.

Plantel: Aranduroga

El plantel de Aranduroga lo integran: Priscila Aguirre, Lara Canteros Rodriguez, Angela Czajkowski, Maria Paula Francia, Natalia Gómez, Carolina Gómez, Agostina Gonzalez Portillo, María Antonella González Ramírez, Manuela Haag, Clara Haag, Yamila Ignacio Ruiz, María Paola Mancini, Iara Melendre, Antonella Ojeda, Malenie Rios, Erika Rodriguez, Elisa Romero Ugalde, Soledad Silva, Lourdes Van Derdonckt, Maria Eliana Varela de Haro. Entrenador: Héctor Ojeda.

Plantel: Jaguareté

El plantel de Jaguareté, para afrontar el Regional está compuesto por las siguientes jugadoras: Natalia Frutos, Victoria Fernández, Josefina Quintana, Luciana Gómez Portillo, Giovana Aguiar, Lilian Pinto, Gisell Gómez, Virginia Paine, Yamilia Araujo, Safia Bámbula, Verónica Gómez, Nerina Lima Medina, Agostina Nuñez, Jimena Carolina Aranda, Noelia Gimenez, Agustina Poeti, Abril Raquel Aquino Soto, Maria Carla Silva, Gisela Ayelen Valdez, Ariadna Zarate Escalante. DT: José Luis Ojeda.

Plantel: Boca Unidos

El plantel de Boca Unidos para jugar el torneo Regional en Resistencia esta conformado por las siguientes jugadoras: Andrea Meli, Julieta Villar, Roxana Arce, Ayelen Paniagua, Giuliana Torres, Aída Leiz, Gabriela Portocala, Ximena Ramírez, Oriana Noguera, Victoria Paniagua, Cinthia Portocala, Agostina Portocala, Analia Méndez, Milagros Valenzuela, Natalia Martemucci, Camila Martínez, Jazmin Soliz Morales, Florencia Poeti, Araceli Ortíz y Paz Schweizer.

DT: Luis Cerrutti.

Programación

HOY

08.30 Jaguareté vs. Aranduroga (Damas). Cancha de Sarmiento.

10.00 Boca Unidos vs. Club For Ever (Damas). Cancha de Regatas.

12.30 Corrientes Hockey vs. Taragüy (Caballeros). Cancha de Sarmiento.

14.30 Regatas Resistencia vs. Jaguareté (Damas). Cancha de Regatas.

14.30 Curne vs. Aranduroga (Damas). Cancha de Sarmiento.

16.30 Chaco Hockey vs. Quilmes (Caballeros). Cancha de Sarmiento.

18.30 Sarmiento vs. Boca Unidos (Damas). Cancha de Sarmiento.