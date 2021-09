Desconsolado llanto en Bake Off por una torta que salió "un poquito mal"

No fue una buena noche para Emiliano de Bake Off Argentina por una torta que no logró su cometido. “Van a tener que hacer esta hermosa torta”, anunció Paula Chaves, mientras descubría un pastel de chocolate.

“¿Se preguntan dónde está la trampa? Esta delicada torta es como la vida, lo más importante está adentro”. Y así era, ya que se trataba de una receta de más que compleja a la que los integrantes del jurado, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, bautizaron como “torta cebra”.

Emiliano se mostraba confiado: “Este delantal pesa, pero estoy poniéndole todo para el domingo volver a tenerlo”, aseguró el joven en el backstage.

Emiliano sacó su torta del refrigerador dispuesto a no bajar los brazos. “Cuando desmoldo veo que el cremoso se empieza a caer para los costados y ya no lo puedo manipular”, explicó. Y agregó: “Lo tengo que presentar así, sin baño. Me angustia muchísimo”.

A esta altura, el joven sabía que su suerte estaba echada. “Estoy absolutamente desilusionado con lo que presento, pero sigo el consejo de Paula y presento aunque sea el cremoso”, dijo.

“No está fea de sabor, pero no está lograda”, dijo Dolli al probarla sin saber, obviamente, quién era su autor. “¿Pero por qué no llegó al baño?”, se preguntó Betular. “Ya lo sabremos”, respondió su compañera.

