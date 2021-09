Colectivero agredido: “El pasajero estaba alcoholizado y drogado”

Juan Antonio Cardozo es el chofer de colectivo que el domingo a la tarde fue atacado por un pasajero que empuñaba un cuchillo.

El hombre se subió al transporte público en las calles Rafaela y Paysandú y al llegar a avenida Maipú y Alta Gracia quiso apuñalar a Cardozo en el cuello. “No fue grave, no fue un corte profundo, pero logré sacarle el cuchillo”, destacó el conductor a Sudamericana.

“Yo nunca lo vi, nadie lo conoce, él subió alcoholizado y drogado, pero iba tranquilo, se levanta cuando ve que estaba el semáforo en rojo, y ahí sentí el cuchillo en el cuello y cuando lo miro veo que acomoda el cuchillo amenazándome y diciendo que me iba a matar”, expresó el agredido. “Yo lo tomo de la muñeca y forcejeo”, agregó sobre el hecho.

A partir del suceso que sufrió el domingo a las 18.30 aproximadamente, dijo que “me quedé traumado porque no entendía nada, cuando veo el cuchillo que tenía en la mano y lo deslizó por mi cuello, no entendía que eso estaba en mi cuerpo”.

Actualmente, el conductor se encuentra bien. “Recién estoy cayendo sobre lo que me pasó, no me imagino sentándome de nuevo como chofer, ahora no quiero que nadie más baje por adelante, él quiso bajar por adelante y ahí vino a hacerme eso”. Sobre su estado se salud, destacó que “tengo que ir al doctor y ellos decidirán si estoy apto para manejar nuevamente. Me quedó una marca, gracias a Dios no fue profunda, solo me quedó un rasguño, el cuchillo estaba oxidado”.

“Cuando me pasa esto, voy con la Policía y la ambulancia esperando que se tranquilice la situación lo primero que hago es mandarle un mensaje al grupo de mi familia aclarando que estoy bien, que no pasó nada”. Agregó que “cuando me llevan al doctor, me llevaban en la cabina y a él en la cajuela, yo no me sentía bien, no me parecía bien que vayamos juntos, yo lo vi ebrio y capaz drogado, estaba muy mal y no sé decir si tiene problemas mentales o no”.

“Jamás me imaginé esta situación, yo me llevo bien con la gente, soy amable y tengo paciencia. Yo le pedí al señor que se ponga el barbijo muy amablemente, se sentó atrás, me quiso pagar con $200 y le dije que era con tarjeta, y después pagó como correspondía. Luego de un viaje tranquilo se paró y vino hacia mí, gritándome que iba a matarme”, cerró Cardozo sobre el hecho que pudo terminar en tragedia.

(NG)