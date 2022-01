El tremendo accidente de Flor Jazmín Peña: su auto quedó destruido y ella se salvó de milagro

“‘Me cuidan de todos lados’, dije y se ve que no mentía. Es probable que el auto tenga destrucción completa y nosotros ni un rasguño. Capaz sea cringe (vergonzoso) postear esto pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños. Usen los cinturones siempre que a nosotros nos salvó la vida”, escribió la ex Bailando Flor Jazmín Peña en sus redes sociales junto con una foto de ella y su colega Agustín Franzoni con el vehículo en que viajaban de fondo, y volcado.

La dupla estaba viajando a Pinamar cuando perdieron el control del auto y volcaron. De inmediato aunque estaban encerrados pudieron salir del vehículo y milagrosamente ambos resultaron ilesos. “Ayer 8 de enero de 2022 renací junto a Flor. Por suerte a ninguno de los dos nos pasó nada. Estamos totalmente ilesos. No sé muy bien qué decir, solo agradecer que estamos vivos”, escribió el bailarín.

Más tarde ella subió un video a sus historias reflexionando sobre lo ocurrido. “Nos volvemos a sentir nosotros. No sé qué decir, no sé qué se dice en estos casos. Pero fue un milagro lo que pasó, no entendemos cómo estamos enteros”. Luego, recomendó a su más de un millón de seguidores: “Usen cinturón, fue una cuestión de un segundo, no entendemos qué pasó, pero estamos bien. Es algo que te atraviesa y sigo en shock”.

Desde el lugar del accidente además grabó un video en el que muestra bien de cerca cómo quedó el auto y al dirigirse al interior, señaló el lugar en el que había quedado atrapada. “Por suerte esta puerta se pudo abrir”, dijo y agregó: “No puedo creer en qué cabeza cabe lo que vivimos”.

“Estábamos con el auto completamente fuera de control y lo único que pude hacer fue estar en silencio, agarrarme del cinturón y la puerta y pensar ‘vamos a estar bien’ hasta que por suerte el auto volcó y frenó. Nos metimos en un campo, dimos vuela en el aire y no tenemos un rasguño ahora que lo pienso, digo...me merezco dos cumpleañitos. ¡Qué locura! ¡Esto viva!”, cerró.

Varios colegas reaccionaron antes sus posteo para brindarles aliento. “Lo más importante es que están bien”, escribió Mati Napp, coach de La Academia, el actor Nicolás Maiques les puso casi una decena de corazones, Ailén Bechara y Flor Ortiz emojis de corazón y manos rezando y Paulina Vetrano, hermana de Candela, agregó: “Ay Flor. Qué milagro que estén bie te mando un beso enorme”.

Quien salió campeona del Bailando 2019 con Nico Occhiato tiene 26 años siempre supo que quería ser bailarina pero al terminar la secundaria estudió profesorado de Educación Física y cuando cursaba el tercer año de la carrera decidió dar el volantazo y enfrentar a sus padres para decirles que dejaría para estudiar danza de manera profesional. “Tuve que salir a laburar para pagarme las clases y empezar a entrenar. Los fines de semana era moza en un salón de fiestas, fui promotora, recepcionista, entregaba panfletos en las esquinas…”, había contado a Teleshow.

Antes de estar en la mencionada edición del segmento de ShoMatch, habia realizado los castings para entrar el ciclo en el 2016, 2017 y 2018: . “Pasé todas las etapas pero me bochaban a lo último”. La primera vez que irrumpió en la pista del certamen, el propio Marcelo Tinelli se sorprendió al notar la existencia de “otra” Florencia Peña en los medios. “Hace ocho años que me saqué el apellido y empecé a presentarme como Florencia Jazmín a secas. Para mí, Florencia Peña es ella. No yo”, reconoció la bailarina en un divertido diálogo con el conductor y la actriz que en ese momento formaba parte del jurado del certamen.

Infobae