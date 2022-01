Braillard Poccard: “Hay que avanzar en voto joven y cuestiones de género”

El vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Pocard, explicó los temas sobre los cuales le gustaría trabajar durante el próximo ejercicio de la Legislatura provincial. Mencionó el voto joven, las cuestiones de género y la legislación provincial sobre partidos políticos.

“Yo trabajé durante mi labor en el Congreso de la Nación fuertemente sobre estos temas y es por eso que me gustaría avanzar en el voto joven, los temas de género y la legislación provincial de partidos políticos. Son asuntos que están en agenda y se podría trabajar pensando en que no es un año de alto contenido político porque no hay elecciones”, indicó.

Acerca de la tarea en el Senado provincial dijo: “Tengo entendido que un alto porcentaje del personal que se desempeña aquí está vacunado, igualmente yo siempre recomiendo que se apliquen las medidas que son sugeridas por los especialistas. Es importante que nos cuidemos entre todos”.

“No pensamos aún en cambiar la metodología de trabajo y las sesiones. Esto es muy dinámico y si bien la cantidad de contagios creció, no entendemos que debamos empezar a pensar en alternativas para desarrollar el trabajo. Falta para el inicio de las sesiones ordinarias y el panorama sanitario podría ser diferente”, puntualizó.

Sobre la reunión que mantuvo como delegado de la provincia, con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, manifestó: “Toda la documentación ya se la entregué al gobernador Gustavo Valdés, es él quien debe expresarse sobre el tema. Nos contaron algunos detalles de lo que hace a la negociación con el fondo Monetario Internacional (FMI)”.