Insultaron y escupieron a una enfermera

Personal de salud agredido en el centro de vacunación en el Club Pingüinos de la ciudad el último jueves. Una de las enfermeras afirmó ayer que las escupieron e insultaron al anunciar que no se continuaría con la vacunación.

Los desmanes se originaron debido a que a las 17 se dejó de inmunizar y todavía quedaba una importante cantidad de personas haciendo fila. Ese día, desde muy temprano hubo al menos tres cuadras de gente que se acercó por su primera dosis

La enfermera agredida (pidió no revelar su identidad) habló con El Litoral y contó que todo comenzó a las 17 . “Teníamos que cerrar, entonces le digo a los cadetes de la Policía que llenen la cancha de gente y que después cierren. Los que no llegaron a vacunarse lo iban a hacer al otro día sin importar la terminación del documento”, afirmó.

“Ante esa situación las personas que quedaron fuera se pusieron en contra de nosotros y comenzaron los insultos. Intenté explicar la situación pero estaban negados en su postura. El portón se cerró y comenzaron a empujar a patadas. Salimos lastimadas la cadete y yo. También nos escupieron, entonces avisé a mi superior de lo que ocurrió y solicité un móvil policial”, continuó su relato.

Asimismo, aseguró que cuando llegó el móvil no se pudo detener a todos los que generaron los disturbios porque la mayor parte escapó. “La persona detenida se quedó para que se le colocara la vacuna. Por eso ahora viene la Policía, nosotros siempre recibimos insultos porque la gente no se informa bien y hace la fila, se enoja porque no tenemos la vacuna que necesitan, principalmente los adolescentes que piden Pfizer”.

La enfermera agredida y a cargo del centro de vacunación explicó que siempre le piden a la gente que tenga paciencia y consideración por la cantidad de personal que hay en el lugar, que hasta la semana pasada no daba abasto.

“La gente quiere elegir las dosis y no estamos en esa postura, lo importante es que reciban la vacuna para generar los anticuerpos”.

Por otra parte, según detallaron fuentes policiales a El Litoral, los disturbios se originaron en las inmediaciones del lugar, cuando se le informó a un hombre, de apellido Toledo de 28 años, que la vacunación había finalizado.

Si bien Toledo llegó a ser vacunado después de los desmanes, personal de la Comisaría Tercera lo terminó demorando, instándole una causa contravencional correspondiente, precisó la Policía.

Dos muertes

El informe epidemiológico de Corrientes confirmó que hubo dos muertes y 757 nuevos casos positivos de coronavirus, de los cuales 459 fueron contagios en la ciudad Capital y los 298 restantes en 39 localidades del interior provincial. Se analizaron 3876 muestras.

Esto actualiza la cifra de casos activos en 15.746 y los acumulados en 138.578 en todo el territorio provincial al 10 de enero de 2021, con 1.601.272 testeos realizados desde que inició la pandemia y 121.203 recuperados.