Darío Lopilato habló de la polémica salida de Érica Rivas de Casados con hijos

“Yo amo a María Elena y la amé siempre”, dijo hace un tiempo Érica Rivas en diálogo con Teleshow en referencia al personaje que realizó en la ficción de Telefe, Casados con hijos. Sin embargo, la actriz no podrá formar parte, en caso de que se realice ya que se suspendió por la pandemia, la versión teatral de la sitcom. Según ella no por decisión propia, sino de la producción.

Darío Lopilato, quien interpretó a Coqui Argento y que sí está confirmado dentro del elenco en caso de que se pueda hacer la pieza teatral, habló de su relación con su colega tras la ruptura. “¿Hay actriz para reemplazar a Érica?”, le preguntó Juan Etchegoyen en Mitre Live y el actor se hizo el desentendido: “No tengo ni idea, Marcelo De Bellis sabe más que yo”.

Luego dijo que no sabía en detalle lo ocurrido, pero resaltó a la ex de Rodrigo de la Serna: “Es una compañera de lujo y una mujer excelente. Puedo hablar como compañera, mujer y amiga, del otro lado no estoy, la realidad es que hasta hoy nos mensajeamos, todos hicimos fuerza para que todos estemos pero a veces hay un punto en el cual no me gusta meterme, las decisiones son personales y uno hasta un punto está”.

“Nunca me voy a olvidar de que ella fue una compañera de lujo”, agregó el hermano de Luisana Lopilato, Paola en la ficción. Incluso contó que con la actriz se siguen en Instagram y que suelen comentarse las publicaciones: “Hay buena relación, pero hay cosas que nos superan y no podes saber qué sucedió”.

Sobre Casados con hijos, que se emitió en el 2005 y donde además de los mencionados actores, trabajaron Florencia Peña y Guillermo Francela en los papeles de Moni y Pepe Argento, dijo que “quedó en el corazón de todos” y que él por su parte tenía muchas ganas de volver con su personaje al teatro. La producción había agotado entradas para el invierno del 2020 pero la pandemia hizo que todo debiera suspenderse y hoy, con los teatros en funcionamiento, no se sabe si se podrá hacer o no la pieza ya que eso entre otras cosas implica reunir a rodo el elenco lo cual no es fácil por otros compromisos laborales y porque Luisana Lopilato vive en Canadá.

“Hay una intención de empezar a pensar... hasta hace muy poco, no había intenciones de nada”, había dicho esperanzada el año pasado Florencia Peña en Intrusos y agregó: “Lamentamos mucho que no se hiciera porque se habían vendido muchas entradas en la preventa y se tuvieron que devolver. Fue Fatal”.

Sobre su salida del proyecto, Rivas había aclarado a Teleshow: “Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije”.

“Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo. Y siento que más allá de que cada uno hizo lo que pudo, también hubo mucha gente que me acompañó en esta necesidad de explicar por qué necesitaba ese cambio. Y además, poder posicionar nuestro trabajo como actriz en los medios de representación teniendo un corte feminista, también: que no seamos solamente feministas para el aborto, pero después en nuestros trabajos seguimos haciendo lo mismo. Lo digo en todos los trabajos, pero más en un trabajo que creamos opinión pública”, agregó.

Infobae