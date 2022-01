El sábado, las mujeres coparon la Fiesta Nacional del Chamamé 

El pueblo chamamecero está contento con el regreso de su fiesta, pero también esta desanimado y eso se notó en las dos primeras noches del Cocomarola. El sábado Ofelia Leiva fue la artista principal de una grilla que convocó a artistas de nivel internacional. Susy de Pompert se destacó con una presentación para los oídos, la vista y el alma.

Las mujeres coparon la parada este sábado en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Chamamé, y demostraron que sus voces son claves para que este género (que ya es internacional), sigue su escalada. Susy de Pompert, Marcia Müller y Las Kuñá se ocuparon de elaborar espectáculos netamente femeninos y bien pensados.

Ofelia Leiva pese a sus dolencias físicas y una clara preocupación por el Covid se mostró imparable mientras que Belén Belcastro hizo brillar al dúo que formaron con su marido Luis Moulin, y la paraguaya Miriam Beatriz volvió a enamorar con un show de música y danzas.

Fue una noche cargada de buen chamamé desde el inicio con artistas como Aníbal Maldonado que invitó a escena a Javier Sá, un impecable Alejandro Balbi recién salido del hospital, y un potente y emotivo G Latina chamamecero. Por otra parte, fue una caricia auditiva la presentación de la Banda Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina.

Volvió la Fiesta Nacional del Chamamé, y aunque algunos cuestionan esta enchamigada por considerarla “un peligro sanitario”, cada noche queda claro que, lejos de eso, estos encuentros (que se extenderán hasta el 23 de enero), tienen el poder de aliviar a una población que viene transitando dos años de mucha presión emocional y psicológica. Es que la función del arte es esencial y hasta sanadora, tanto que no hay quien salga deprimido, triste o enojado luego de escuchar a su artista favorito o de ver una obra de teatro o danzas etc.

Hoy el pueblo chamamecero está contento con el regreso de su fiesta, pero también esta desanimado y eso se notó el viernes, pero mucho más el sábado cuando hasta la gran Ofelia Leiva se vio en la necesidad de pedir varias veces al púbico que grite o que haga un sapucay, algo totalmente extraño para esta artista que en otras ocasiones con su sola presencia hacía rugir al Cocomarola.Devolver la alegría a este pueblo será sin dudas la misión de quienes a partir de hoy se suban al mítico escenario Osvaldo sosa Cordero.Que los sapucays vuelvan a ser espontáneos y que bailar con los corazones pegados no sea visto como un acto peligroso.

Ellas

El chamamé ya es oficialmente internacional gracias a una declaración realizada el año ante- pasado por la Unesco. Eso significa que se abren puertas para que el género ingrese a hogares de todo el mundo y a sitios donde antes jamás se había escuchado.Lo que nació como “una música sencilla”, fue adquiriendo en las últimas décadas nuevas formas, nuevos colores y sonidos muy refinados y en esto las mujeres tuvieron mucho que ver.Su creatividad, detallismo y compromiso dieron al chamamé un vuelo distinto. Los espectáculos de este sábado son ejemplo de ello.

En la Fiesta del Chamamé se nota cuando un artista se esmera, cuando piensa su show, lo diseña y no deja detalles librados al azar. Esto pone en evidencia también a los que eligen relajarse y ofrecer más de lo mismo.

En la segunda luna chamamecera, Susy de Pompert supo levantar la bandera de la calidad artística regalando al publico una presentación que no dejó cabos sueltos.Junto a su Matria Chamamecera, la sanmigueleña pensó en todo, desde convocar mayormente a músicas mujeres, a una recitadora (Paola Fermanelli), y a una cantora trans (Demir Hannah) hasta el diseño de su indumentaria (vestidos intervenidos por el artista plástico José Kura), todo eso acompañado por un repertorio comprometido con temas como “La Canción es Urgente” o “Tarumba” entre otros. Fue un espectáculo para escuchar, ver y sentir.

La propuesta que le siguió en la grilla también fue bien femenina con todo lo que ello representa. Se trató del espectáculo de la entrerriana Marcia Müller quien (también con una banda integrada casi totalmente por mujeres), rindió homenaje en canciones a sus congéneres. Agradeció a artistas como Marilí Morales Segovia, Gicela Méndez Riveiro y Marta Quiles. “También quiero decir gracias a una heroína correntina" dijo en referencia a Isidora Portillo y para el cierre de su presentación homenajeo a Ramona Galarza y a Nelida Argentina Senon.

El tercer grupo de cantoras con banda mayormente integrada por chicas, fue Chamamé Kuña. El conjunto está conformado por jóvenes que se iniciaron en la música a temprana edad y tienen una gran proyección en el arte. Ellas estuvieron después de la medianoche y consiguieron una muy buena recepción del público.

Mujer infinita

Muchos fueron los artistas consagrados que el sábado subieron al escenario mayor de la Fiesta Nacional del Chamamé pero, (y sin intenciones de desmerecer)la más grande fue una mujer y su nombre es Ofelia Leiva. Aunque una vez intentó retirase de los escenarios la música se negó a soltarla, por eso esta cantora radicada en Buenos Aires vuelve cada verano a Corrientes pese a las dolencias físicas que la aquejan desde hace años.

La pandemia de Covid 19 hizo el intento de frenarla, pero no lo logró porque no hay quien pueda interponerse entre ella y su amor al público chamamecero. “Ustedes no tienen ni idea lo bien que me hacen”, dijo desde el Osvaldo Sosa Cordero.

Sobre el escenario Ofelia parece sentirse en su casa, no trata de parecer una gran artista, ella ya sabe que lo es y por eso se muestra autentica, sin mascaras. Se ríe, no la acobarda pedir ayuda, cuenta en voz alta que hay cosas que ya no puede, se confunde la letra y sigue como si acá no paso nada, y si quiere tomar agua le pide al público que grite para que no haya tanto silencio. Ofelia es inmensa, no perdón en realidad Ofelia es infinita y el chamamé lo sabe.

Juntos

Hace algunos años, Luis Moulín ex integrante de Los Alonsitos y su esposa Belén Belcastro decidieron dar un paso mas en su compromiso de vida. Además de estar juntos como pareja, unieron sus voces y dieron vida a un proyecto musical. Es un dúo que se llama igual que ellos, Belén y Luis, y en la noche del sábado volvieron a mostrar que la decisión valió la pena. Sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero, esta pareja desparramó alegría, pero sobre todo mucho talento. La calidad de sus voces se completó con un novedoso repertorio y aunque un problema de micrófonos quiso arruinar el final de la presentación, ellos improvisaron una solución y ofrecieron un broche de oro impecable.

Destacados

Uno de los momentos más sublimes del sábado en el Cocomarola lo dio la Banda Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina. Con un repertorio especial enteramente chamameceroestos artistas prefecturianos desplegaron su virtuosismo interpretado temas como Alma Guaraní, Villa Nueva, Juan Payé, Mesón de Fierro y un cierre de excelencia con el himno Kilómetro 11.

Otro de los momentos destacados estuvo a cargo de Cacho Espíndola, que supo lucirse durante el tiempo que tuvo en el escenario y sorprendió con refinadas interpretaciones de temas como “A mi manera” en clave chamamecera y un cierre a puro baile con Estancia San Blas.

Siempre en el corazón del pueblo chamamecero, los ex Combatientes de Malvinas también dijeron presente sábado uniendo música e historia.

G Latina es un conjunto correntino de bachata, pero en la segunda luna del Cocomarola subió al escenario mayor con un repertorio chamamecero. Su propuesta gusto tanto por la potencia como por el respeto al género y también emocionó con un homenaje al padre Julián Zini.

Ayer al cierre de esta edición comenzaba la tercera noche chamamecera y se esperaba en el escenario números destacados como la Camerata Zuid de Tilburg, Paises Bajos con Nino Zanoni y Milagros Caliva, también el Bocha Sheridan, Florencia de Pompert, Alan Guillen y Franco Perroni entre otros.

Por @veroechezarraga

Fotos de Marcos Mendoza