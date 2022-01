“Macri nunca expresó querer competir por la Presidencia en 2023”

“Macri nunca expresó su vocación de querer competir como candidato en 2023”, dijo Horacio Rodríguez Larreta al ser consultado sobre las aspiraciones del expresidente.

“No defino mi relación con Macri por las diferencias que tengo con él. Desde que trabajamos juntos, hemos tenido muchos más acuerdos que diferencias. Buena parte de las cosas que la gente valora de la Ciudad, como la Policía o las obras para evitar las inundaciones, las empezó él y nosotros le hemos dado continuidad”, dijo en una entrevista a La Nación.

“Él coincide en que la unidad es el valor principal. Es unidad, diversidad y sumar para crecer. Para mí, esos son los principios que nos guían. Mauricio concuerda en eso”, agregó.

“Él coincide en cuidar la unidad y en respetar la diversidad. Hay temas en los que algunos integrantes de JxC tenemos visiones diferentes. Y eso es un valor, no es un problema. La Argentina que viene necesita diversas miradas”.

“Falta para las candidaturas. Macri tiene mucha experiencia para transmitir en JxC y es miembro de la mesa de conducción de la coalición”.

“El gran elector de JxC será la gente, porque habrá una Paso. Eso ya ocurrió en la última elección y funcionó muy bien. No tengo ninguna duda que una de las claves de nuestro éxito fue haber tenido una primaria muy competitiva y, sobre todo, muy respetuosa”.

“Necesitamos a todos. Y más también, porque no alcanza con lo que tenemos. O sea, para transformar al país, se requiere un acuerdo más amplio”.

“La figura de Mauricio se valoriza por lo que hizo como presidente, desde la inserción de la Argentina del mundo -pareciera hoy que solo somos amigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua-, el plan de infraestructura o en términos del respeto por las instituciones. Todo eso reivindica al gobierno de Mauricio”.

“La gente reivindica lo que valora de Mauricio, pero también de otros actores. Obviamente, también hay un cuestionamiento al Gobierno. Es una combinación de todo, no hay un solo factor que te hace ganar”.

“La Argentina se transforma desde el consenso, no desde los extremos. Eso es lo importante, no cómo se gana la elección. Un acuerdo amplio no significa unanimidad. Hay personas con la cual yo nunca coincidiría. Por ejemplo, nunca me pondría de acuerdo con aquellos que creen que en Venezuela no se violan los derechos humanos o que con el control de precios se va a frenar la inflación. Consenso no es unanimidad”.

(AG)