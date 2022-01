Carmen Barbieri contrajo covid-19 por segunda vez. Aclaró que está en buen estado de salud pero teme porque la vuelvan a internar. En el pasado estuvo grave y "al borde de la muerte", dijo.

“Buenos días a todos. Un lunes atípico. Ustedes dirán: ‘¿Qué hacen estos dos acá parados?’ No está Carmen”, lanzó Estefanía Berardi ni bien arrancó este lunes Mañanísima. Enseguida, la panelista le dio la palabra a su compañero Pampito Perelló Aciar, quien explicó los verdaderos motivos de la ausencia de la conductora del ciclo de Ciudad Magazine. “Bueno, lamentablemente Carmen Barbieri dio positivo de covid, nos enteramos anoche”, comentó el periodista.

“Estaba con un poquito de dolor de garganta. La semana pasada nos hisoparon a todos y dimos negativo, pero el domingo ella estaba hablando con la producción y tenía un poquito de carraspera. Nuestra productora ejecutiva decidió mandarle un hisopado a domicilio y la verdad que no nos esperábamos que diera positivo. Está un poquito cansada y con molestia en la garganta. Está seguida por su médico, porque recuerden que ella la pasó muy mal con este tema”, contó el panelista.

Minutos después, Barbieri se comunicó con su programa para contar cómo está transitando este nuevo contagio y llevar tranquilidad a los televidentes. “El sábado no me sentía bien, transpiraba muchísimo, pero hacía tanto calor que pensé que era eso. Aparte estaba disfónica y pensé que era el aire acondicionado. El domingo ya me sentía peor y Eugenia (nuestra productora) me mando que me hisopen. Nunca pensé que iba a ser Omicron, no lo imaginé”, relató la capocómica por teléfono.

“Casi me muero cuando vi el positivo. Me agarró un ataque porque me da miedo. Yo estuve al borde de la muerte, tan mal. Esta vez me agarró como una gripe, me duele la cabeza, la garganta, tengo 37.5 de fiebre, me duele todo el cuerpo, un poquito de tos, estoy floja, mareada y transpiro mucho, como una gripe fuerte”, señaló.

Tras aclarar que gracias a la vacunación los síntomas son más leves que la vez anterior, Barbieri no descartó la posibilidad de internarse.

Fuente: La Nación