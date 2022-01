Un correntino llegó a la cima de la montaña más alta de América. Sus fieles compañeros fueron una bandera argentina y sus sapukays.

El aventurero oriundo de Goya se llama Ariel Cespedes, se define como "ultra trail runner" y no es la primera vez que emprende una hazaña similar.

Aunque ya recorrió muchos caminos antes y escaló más de un cerro argentino, esta vez le tocó llegar a la cima del Aconcagua, en la Cordillera de los Andes.

La noticia la compartió este martes en sus redes sociales el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, Buenaventura Duarte. "Martin Ariel, sobrino querido de corazón, otro sueño cumplido, llegar a la cima del Aconcagua, me siento orgulloso de vos", escribió. "Sos un grande, felicitaciones", cerró.

En las fotos compartidas por el funcionario se puede ver cómo Ariel sostiene orgulloso su bandera argentina con el nombre de su ciudad "Goya, Corrientes". Además, hay fotos de su grupo de amigos con los que vivió este momento.

Las redes sociales fueron el medio para que Ariel compartiera su recorrido. Este martes hizo lo propio y relató brevemente el emocionante momento de llegada a la cima de la montala más alta de América.

"Después de 11 días de haber ingresado al parque Aconcagua se logró el objetivo, o mejor dicho el sueño", aseguró. "Seguramente en la semana comparta imágenes y algunas experiencias vividas en estos días pero hoy toca compartirles mi enorme felicidad por el dia más difícil y a la vez hermoso que fue el que llegue junto a mi equipo a los 6962 msnm", dijo.

"Una aventura hermosa en la cual tuvimos que adelantar dos días la fecha de cumbre porque el pronóstico no era bueno para el día que teníamos planeado, lo cual nos quitó ese tiempo de aclimatación en altura", agregó.

Relató que el grupo salió el 15 de enero a las 2:30 hs del campamento Nido de Cóndores (5380 msnm) y llegaron a la cima a las 16:20 hs. "Mucho frío, cansancio, los últimos metros de golpe me quede sin fuerzas pero la bandera de Goya llego a los más alto. Les debo el sapucay, no me daba el cuero", cerró el joven.

Uno de los videos donde Ariel sorprendió a sus seguidores es en el que cuenta que desde el Campamento Plaza de Mulas esperan por radio su sapukay. "Amenazaron a quedarme sin agua para mi mate si no lo hacía", contó entre risas. "Juro que doy lo mejor para dejar bien parado a Corrientes", cerró.