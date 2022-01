Les robaron el auto en Córdoba y no saben como regresar a Corrientes

Una familia de Monte Caseros viajó a Carlos Paz, Córdoba, para pasar sus vacaciones, pero a poco de haber llegado les robaron el auto.

Berenice Gorla, dueña del Volkswagen Vento, precisó que lo dejaron en un playón municipal y al regresar ya no estaba, pero al revisar las cámaras descubrieron que después de ocho minutos aparecieron unos delincuentes que se llevaron el coche. La víctima contó que “tras llegar nos fuimos al centro para comer algo con otra familia que vino con nosotros en otro vehículo. Estacionamos en el playón municipal porque pensamos que era un lugar seguro. Nos cobraron 280 pesos y nos dieron un ticket; había una mujer en el lugar. Volvimos a las 23 y nos dimos con que el auto ya no estaba”, relató al diario La Voz, de Córdoba.

En tal sentido planteó: “Buscamos a la persona que nos cobró el estacionamiento, pero quien estaba ya no era la misma. Ya habían hecho el relevo, se lavaron las manos y nos dijeron que ellos no tienen nada que ver, que solo cobran el estacionamiento pero que no están a cargo de la seguridad. Hicimos la denuncia policial, se movieron bastante rápido, fueron a ver las cámaras y descubrimos que se llevaron el auto ocho minutos después de habernos ido”.

Por otro lado, la mujer planteó que “al final lo único que hacen es recaudar, es increíble que nadie se haga responsable. Tenemos que resolver el viaje de vuelta y andamos con una criatura de 4 años y no sabemos qué hacer”, sostuvo.

