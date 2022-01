La Liga Federal inicia el 28 de enero con tres equipos correntinos

El próximo 28 de enero dará comienzo la temporada 2022 de La Liga Federal de básquetbol. La tercera división del básquet argentino arranca una nueva era, con cambio de nombre, participación récord y una extensa cobertura geográfica. Para darle un sentido de pertenencia integral a todo el básquet argentino, vinculando las marcas de las tres ligas profesionales, el Torneo Federal pasará a llamarse Liga Federal, siendo que es la categoría previa para ascender a la Liga Argentina.

En representación de Corrientes, en la División NEA, competirán: Club Amad de Goya, Deportivo Colón y San Martín de Curuzú Cuatiá. Junto a ellos conforman la división: Club Acción, Regatas Resistencia, Hindú Club, y Sarmiento de Resistencia, todos de Chaco; Tokio de Misiones.

Se debe recordar que Atlético Saladas y El Tala de Corrientes estaban clasificados, pero decidieron no participar.

La flamante edición tendrá una participación sin precedentes en la historia, con 101 equipos involucrados representando 20 federaciones de nuestro país, lo que vuelve a colocar al certamen como la competencia deportiva con mayor cobertura geográfica del país.

La actividad estará sectorizada en ocho divisiones regionales y algunas de ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas serán: NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe, Región 1, Patagonia y Buenos Aires-Febamba.

Se jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la primera semana de Mayo. A partir de esa fecha los cuatro clasificados de cada división accederán a la siguiente etapa cruzándose de la siguiente manera: NOA vs. Cuyo, NEA vs Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe vs Región 1 y Patagonia vs Buenos Aires-Febamba.