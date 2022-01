Lisandro López se despidió del Xeneize

El defensor Lisandro López, sin lugar en el primer equipo, se despidióayer de Boca como parte de la negociación por la llegada del delantero Darío Benedetto.

“¡Hoy me toca decir adiós! ¡Fueron 3 años maravillosos, intensos, vividos con la pasión que ustedes exigen! Di todo, me voy pleno. Ganamos 4 títulos que me hicieron inmensamente feliz. Pero lo más importante es haberme puesto esta camiseta y haberla defendido con honor y sacrificio. Ser parte de su historia es algo grandioso”, escribió el futbolista.

“Me llevo los mejores recuerdos, dejo hasta la última cuota de sudor que pude haber dejado por defender este escudo sagrado”, se expresó López en su Instagram.