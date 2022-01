La decisión de Pampita en medio de la polémica de Malena Pichot y García Moritán

Un inesperado ida y vuelta se desató entre Malena Pichot y Roberto García Moritán. Todo comenzó cuando la conductora radial señaló que el empresario se casó con Pampita por interés político para hacerse conocido. Él la cruzó con dureza y ahora a la conductora le preguntaron por el caso.

Guido Zaffora en Es por ahí Verano contó cómo fue su diálogo con la conductora. "Yo hablé con Pampita, pero me dijo que no se quiere meter en esto, que no tiene nada que decir”, reveló, sobre su charla, donde además hablaron de los rumores de crisis con su marido que empezaron a circular.

“Pampita apoyó a Roberto en la política desde un lugar más anónimo”, opinó el periodista, sobre la intención de la animadora de no sumarse a los roces que tiene su marido con tintes políticos.

Pichot se había despachado contra el legislador porteño para defender a Ofelia Fernández, también legisladora.

"El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido", sentenció Malena sobre el marido de Pampita.

"Y tiene el tupé de hablar de Ofelia, me desmayo", escribió Malena, enojada, en Twitter.

