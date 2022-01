Un niño casi pierde una mano al hacer estallar un explosivo

Un niño de 11 años casi pierde la mano al hacer estallar un explosivo que encontró en un auto viejo. Debió ser hospitalizado de urgencia y sufrió la amputación de una falange de un dedo.

Según informó el portal de noticias Impacto Mercedes, el hecho se produjo el miércoles a la tarde, aproximadamente a las 19, en la localidad de Felipe Yofre.

De acuerdo a las primeras investigaciones, tres niños se encontraban jugando en un domicilio de calle Pedro Ferré, entre Libertad y Ñambé, donde al parecer uno de los niños sacó un artefacto de color rojo plastificado que se encontraba dentro de un automóvil.

“Una niñita llamada Lourdes lo tenía en la boca y por suerte no reventó, si no hubiese sido una verdadera tragedia, pero no todo terminó ahí, José Miguel, de 11 añitos, alias ‘Keko’, martilló varias veces el objeto colorado, que explotó y le dañó los dedos, y sufrió la amputación de una de las falanges”, precisaron.

El niño fue derivado de urgencia a la localidad de Mercedes para ser atendido en el Hospital Las Mercedes.

La madre del menor lesionado es Graciela Soledad Leiva, quien al momento no realizó ninguna denuncia en la comisaría de Felipe Yofre. La preocupación del vecindario es saber si hay más explosivos dentro del auto viejo o en el domicilio mencionado anteriormente.

(NG)