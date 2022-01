“Ojalá sea el año de Boca Unidos”, deseó el delantero Julio Cáceres

El delantero Julio César Cáceres, quien volverá a Corrientes para vestir camiseta aurirroja en el torneo Federal A, deseó que el 2022 “ojalá sea el año de Boca Unidos y se pueda hacer un buen campeonato”.

En declaraciones al programa De Regreso de radio La Red Corrientes (107.1 Mhz.), el futbolista cordobés de 33 años consideró que para ser protagonista del certamen “lo primero es armar un equipo competitivo que sepa jugar esta clase de campeonatos y después ir paso a paso”.

“Hay que ponerse bien en la pretemporada para rendir mejor en la cancha porque es un campeonato muy largo; tener un plantel amplio y estar preparados y con ganas de hacer un buen campeonato, de estar entre los primeros 4, que creo va a ser el objetivo”, agregó quien viene de jugar en Sportivo Desamparados.

Acerca de su paso por el equipo sanjuanino señaló: “Jugué casi todos los partidos en los últimos dos años; también hice goles. En lo grupal, no se pudo conseguir el objetivo pero en lo personal estoy muy contento”,indicó el jugador que convirtió en la última temporada 9 goles en 28 encuentros, siendo el máximo artillero de su equipo.

En cuanto a las expectativas, el delantero que también supo vestir los colores de Jorge Gibson Brown de Posadas, Sportivo Patria de Formosa, Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento y Chaco For Ever, confesó que volver a Boca Unidos lo encuentra “con muchas ganas, con expectativas muy grandes. Va a ser un lindo desafío en lo personal volver a un hermoso club como Boca Unidos, con buena gente, que les gusta trabajar y hacer las cosas bien. Esperemos que arranque pronto la pretemporada”.

Si bien fue anunciado oficialmente por Boca Unidos como la quinta incorporación de cara a la temporada venidera, resta una formalidad para que El Emperador pueda convertirse en jugador del equipo correntino.

“Mi representante me hizo llegar la oferta, nos organizamos y después me llamó el técnico. Nos pusimos de acuerdo, de palabra está todo bien, pero falta la firma que es lo más importante”, contó, aunque enseguida aclaró: “Me dijeron que en la otra semana vamos a firmar el contrato así que estoy esperando que me avisen”.

Cáceres es el quinto refuerzo del Aurirrojo para el Federal A 2022, ya que previamente arreglaron condiciones con el club el arquero Lucas De León (31), el zaguero central Marcelo Cardozo (34), el lateral izquierdo, Federico López (32), y el mediocampista Leonel Ceresole (27).

