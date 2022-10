Brambilla: “Recibimos menos recursos que Chaco y Formosa”

La diputada Nacional Sofría Brambilla se refirió al Presupuesto nacional. “No hay grandes cambios con respecto al anterior. Las obras que hay en el Presupuesto son la continuación de las que ya se estaban haciendo. La conclusión más triste es que seguimos siendo discriminados porque recibimos menos que otras provincias como Chaco, Misiones y no entendemos el porqué”, dijo en declaraciones a Radio Sudamericana.

“Recibimos menos y no hay obras nuevas, no hay obras de impacto”, dijo. Sin embargo, aclaró: “La idea es no obstaculizar el presupuesto, seguimos tratando de que el ministro estabilice el rumbo del país, pero no está pasando”.

También habló de los aumentos de la energía: “Las facturas de luz van a aumentar un 130 por ciento de acá a marzo y yo no sé cómo vamos a pagar eso”, advirtió, y remarcó que en Buenos Aires las tarifas son mucho menores.