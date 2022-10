La cifra millonaria que invierte Nación en Corrientes para la construcción de una escuela

El Gobierno Nacional realiza una inversión superior de $194 millones para ejecutar la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Especial N°16, en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Actualmente asisten alrededor de 120 alumnos de 3 a 18 años con discapacidades diferentes.

Las nuevas instalaciones tendrán más de 1.600 metros cuadrados cubiertos y tendrá 10 aulas; aula taller; biblioteca multimedial; sala de usos múltiples; gabinete psicopedagógico; espacio reservado para huertas; área de juegos; entre otros. Actualmente asisten diariamente 120 alumnos de 3 a 18 años con discapacidad.

El Ministerio de Educación de la Nación inició la obra que tendrá más de 1.600 metros cuadrados cubiertos y contará con 10 aulas; un aula taller para prácticas de cocina, carpintería y panadería; biblioteca multimedial; sanitarios adaptados.

Además tendrá una sala de gabinete psicopedagógico; hall de acceso; Sala de Usos Múltiples; área de juegos y para la práctica de deportes; espacio reservado para huertas.

La institución tiene mucha demanda de alumnos de 3 a 18 años con discapacidades, son aproximadamente 120 alumnos de los cuales entre 10 y 15 están integrados (por proyecto de integración existente) a las escuelas de todos los niveles en Virasoro.

Una historia en la televisión nacional

Corría el año 2014, hace exactamente ocho años cuando el bailarín Hernám Piquin, compitió en el programa de Marcelo Tinelli, para ayudar y visibilizar la necesidad de que la escuela especial N°16 cuente con un edificio propio.

En aquella oportunidad la comunicada virasoreña se congregó en la plaza principal para ver la final por pantalla gigante. Pero el bailarín no ganó, hubo promesas de “ayudar igual”, pero esto no ocurrió, el tiempo pasó y la institución no logró su edificio.

Finalmente casi una década después se logrará un nuevo edificio para la institución, que será ejemplo en toda la región noreste de la provincia.