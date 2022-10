Un jugador de Mandiyú estuvo internado en el Cardiológico

El jugador de Deportivo Mandiyú, José Monzón, estuvo internado algunas horas en el Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”, a raíz de un fuerte dolor en el pecho que tuvo el fin de semana cuando jugaba al fútbol con su equipo.

El defensor, lateral izquierdo, fue sustituído por Santiago Herrera en los primeros minutos del segundo tiempo del partido “de vuelta” frente a Cambá Cuá, por la segunda fase del torneo Clausura de Primera División de la Liga Correntina, que concluyó 1 a 1 y determinó la eliminación en el certamen del Albo.

“Monzón le dijo al profe (Nicolás Vallejos) en el entretiempo que le dolía el hombro. Le pregunté si quería salir y me dijo voy a probar unos minutos y te aviso. Al ratito que comenzó el segundo tiempo me hizo señas y lo saqué”, contó el técnico de Mandiyú, Domingo Centurión. El técnico agregó que “en el banco me dijo que le dolía el pecho, entonces le llamé a la enfermera, que solicitó la ambulancia y se lo trasladó al Cardiológico donde quedó en observación y el domingo le dieron el alta”, valorando el acompañamiento desde un primer momento al jugador por parte de los integrantes de la comisión normalizadora del club.

Centurión señaló que durante la internación del jugador “los controles que le hicieron tengo entendido que dieron todo normal, sólo lo encontraron un poco deshidratado”.

“El miércoles tiene que hacerse un estudio completo para disipar cualquier duda y llevar tranquilidad tanto a él como su familia. Estamos en permanente contacto con él y por suerte se encuentra bien”, completó “Mingo”.

Comunicado del club

Por su parte, el Club Deportivo Mandiyú informó que el jugador José Monzón tuvo que ser trasladado hasta el Instituto de Cardiología, tras haber salido en el segundo tiempo por dolores en el pecho durante el partido disputado el sábado ante Cambá Cuá.

“En horas de la mañana de hoy domingo, Monzón recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio. En los próximos días tendrá que realizarse los estudios correspondientes para descartar cualquier posible enfermedad relacionada al corazón”, expresa el comunicado del Albo. “Desde la comisión normalizadora nos hemos puesto a disposición tanto del jugador como de su familia para acompañarlo en este proceso.¡Fuerza, perrito!”, arenga el comunicado del Club Deportivo Mandiyú a su jugador.

