Presupuesto 2023: denuncian que adjudicaron a Corrientes obras de otras jurisdicciones

El diputado nacional por Encuentro por Corrientes Manuel Aguirre se refirió al anteproyecto del Presupuesto 2023 que se debate en el Congreso Nacional. Insistió que Corrientes no contará con fondos para nuevas obras públicas y adelantó que irán a la Justicia si Corrientes tiene que pagar las deudas de energía de otras jurisdicciones.

En el marco del tratamiento del anteproyecto del presupuesto 2023 y en diálogo con Radio Sudamericana, el diputado Aguirre indicó que “seguramente esta semana o a más tardar la semana que viene va a tener dictamen el proyecto , porque el 26 estaríamos tratando el presupuesto en el Congreso de la Nación. Mañana (por hoy) tengo reunión de bloque y ahí vamos a definir qué es lo que vamos a hacer en general y en particular”.

“Estamos pensando en aprobar en general, y en particular plantear las distintas diferencias que hay con respecto a las provincias y con algunos artículos como el 90 que nos va a causar perjuicio porque dice que “si alguna provincia no cumpliera con Cammesa, ésta va a pedir automáticamente descuento de coparticipación pero no solo de esa provincia, sino que se refiere a todas”, continuó.

“Nosotros, que no tenemos deudas con Cammesa, en eso el gobernador es muy cuidadoso, resulta que vamos a terminar pagando deudas de energía de cualquier otra provincia”, destacó y adelantó que “y si es así, vamos a plantear la inconstitucionalidad de la norma porque nos están cobrando deudas de tercero que nosotros no generamos”.

En materia de obras públicas, Aguirre dijo que “en obras públicas a nosotros nos dan 7.200 millones de pesos pero tenemos hasta 5 mil millones comprometidos (esos fondos destinados para la Autovía, para la Ruta 126 de Curuzú a Sauce y otras obras en Esquina).

“En pocas palabras, quedamos prácticamente sin fondos para realizar obras con ese dinero. Y para colmo los que terminan decidiendo qué obras se van a hacer en Corrientes es Vialidad Nacional con respecto a esas diferencias, Todos esos criterios lo vamos a plantear.

“Creo que los legisladores nacionales del Frente de Todos seguramente nos van a acompañar. Ellos son oficialistas y nos tienen que acompañar en el ensanchamiento de la Ruta Nacional 12 y una parte de la Ruta 14 que necesitamos porque estamos teniendo muchos accidentes porque tenemos una ruta de 1969”.

“El otro día nos reunimos con el Ministerio de Economía y la idea es conversar con los oficialistas, ellos tienen la información nacional y nosotros tenemos la de la Provincia, compatibilizar y tratar de convencerlo a que se modifique esto”.

En otro tramo de la entrevista, Aguirre hizo foco en la obra realizada sobre la Ruta Nacional Nº 11 adjudicada a la provincia de Corrientes. “Nos ponen en las obras públicas de Corrientes la obra de la ruta 11, que se encuentra en Chaco. No sé si fue a propósito o qué, pero es un error muy grande a la hora de confeccionar el presupuesto”, exclamó vehementemente para luego insistir en que “las obras complementarias del segundo puente que no están en el presupuesto”.

“Me gustaría que miren el proyecto y vean las obras destinadas para Corrientes. Objetivamente pasa esto, y creo que nos merecemos mucho más. La única provincia que tiene sus cuentas ordenadas y se ocupa de los desocupados es Corrientes”, añadió posteriormente el diputado.