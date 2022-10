El Registro Nacional de Barrios Populares determinó que Corrientes es la tercera provincia del NEA con mayor cantidad de barrios populares: 200 en total. Chaco tiene 401; Misiones, 375 y Formosa 111.

De acuerdo con los datos oficiales en el país hay 5.687 barrios populares cuando en 2016 eran 4.416, lo que se debe en parte a la inclusión de asentamientos más pequeños en el relevamiento oficial.

En los últimos seis años, entre 2016 y agosto de 2022, en la Argentina, los barrios populares, lugares habitados por las familias más postergadas, aumentaron de forma exponencial: de 4.416 a 5.687. Allí viven 1.168.731 familias, unas 5.000.000 millones de personas bajo diferentes grados de precariedad y hacinamiento, según un informe de Infobae.

La mayoría no cuenta con redes de agua corriente, gas natural, energía eléctrica y cloacas. Un porcentaje de ellos fueron levantados en tierras usurpadas.

La provincia de Buenos Aires es la que más barrios carenciados tiene, 1.933; seguida por Santa Fe, 408; Chaco, 401; Misiones, 375; Mendoza 317 y Tucumán 298. La Pampa es la que menos barrios populares tiene en su geografía, apenas cinco.

Según los datos oficiales, en el 99% de los barrios populares volcados en el registro “la mayoría de los habitantes no accede formalmente a la red de gas natural”; “el 89% no accede formalmente al servicio de red de agua corriente” y, entre otros carencia, “el 68% de los habitantes de los barrios populares no accede formalmente al servicio de energía eléctrica”, es decir que las conexiones son clandestina y precarias.

El crecimiento en la cantidad de barrios populares se debe en parte a que se incluyó en el Renabap a localidades más pequeñas”, y así el nuevo relevamiento toma en cuenta a las ciudades de entre 2.000 y 10.000 habitantes, antes excluidas del relevamiento.

NEA

En el caso de la provincia de Corrientes hay 200 asentamientos.

El registro actual es mayor a los 120 asentamientos que estaban registrados hace seis años en el 2016.

Del total de 200 asentamientos, 56 se ubican en la ciudad de Corrientes, siendo la capital provincial la que nuclea a los asentamientos más numerosos en habitantes.

En tanto, existen asentamientos en 30 ciudades del interior de la provincia.

Entre los barrios populares con mayor cantidad de familias asentadas se encuentran el barrio Lomas del Mirador con 990 familias, Pirayuí 1 con 979 familias, La Olla con 880 familias, Paloma de la Paz con 770 familias, Mendoza al Sur 671, Loma Linda con 660 familias y barrio Quilmes con 605 familias.

Además el barrio Esperanza con 539 familias, Punta Taitalo con 501 familias, Sol de Mayo 495 familias, Quinta Ferré 484 familias, Ongay 484 familia, Irupé 462, Río Paraná con 451 familias, y La Chola con 437 familias, entre los más importantes.

En el interior se registró el barrio La Llamarada de Santa Rosa concentra 385 familias, La Tablada de Santo Tomé registra 330 familias al igual que el barrio Francisco I de Goya, el barrio Costanera de San Roque con 275 familias, el barrio San Pedro de la ciudad de Mercedes tiene 242 familias e igual número registra el barrio La Salamanca de Santa Rosa, y El Rincón de Paso de la Patria cuenta con 220 familias asentadas.

La situación de muchas de estas barriadas populares se encuentran actualmente siendo abordadas por planes nacionales o provinciales de urbanización, regularización y obras básicas.