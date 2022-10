Extendieron el pronóstico de escasas precipitaciones para la provincia

El Instituto Clima y Agua prevé condiciones inestables con posibles lluvias de menor intensidad sobre el noreste de la provincia de Corrientes para este fin de semana. En general, para los próximos días la situación meteorológica pronosticada por este organismo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) señaló ausencia de precipitaciones que se encontrarían en el rango inferior a lo normal con respecto a lo esperado para este período.

De este modo, la estimación meteorológica coincide con lo pronosticado por el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA) para el tramo Yacyretá-Corrientes del río Paraná, también con escasa probabilidad de lluvias para los próximos días.

En tanto que para la próxima semana, el Instituto Clima y Agua sostiene que sobre gran parte de la provincia se prevén lluvias con acumulados mayores sobre el centro y este. Las lluvias pronosticadas serían también inferiores a las esperadas como normales para este período en Corrientes.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que desde hoy y hasta el próximo miércoles las temperaturas en la ciudad de Corrientes se mantengan en un rango de 16° C de mínima y 31° C de máxima. Al menos hasta el martes se espera que prevalezca la dirección del viento sudeste y no hay alerta previa por precipitaciones.

Durante estos días el cielo estará parcial o mayormente nublado, según el pronóstico extendido del SMN.

(IB)