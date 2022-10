Los radicales correntinos amenazan con no votar el presupuesto nacional

Molestos por lo que consideran una clara discriminación para con Corrientes, el diputado nacional Jorge Vara (UCR) confirmó a El Litoral que él y su par Manuel Aguirre “no votarán el presupuesto nacional 2023, si no hay cambios”.

La gota que rebalsó el vaso para Vara fue confirmar que se destinarán 1500 millones de pesos para el desarrollo ferroviario del tren de cargas Belgrano y Roca, en claro beneficio de Chaco, Santiago del Estero y otras provincias, en detrimento de Corrientes que necesita del tren de cargas Urquiza y para lo cual el Gobierno nacional solo desembolsará 33 millones de pesos.

“Con 33 millones de pesos apenas se colocan unas vías y el Urquiza es un tren fundamental para la producción de Corrientes, Misiones y Entre Ríos. Pero seguiremos postergados”, se quejó a El Litoral Jorge Vara (UCR).

“Es una clara discriminación al desarrollo ferroviario de Corrientes”, lamentó y explicó: “Hemos hecho las quejas correspondientes. Pero no nos escuchan, no creo que podamos revertirlo”.

“En la discusión se olvida mencionar la diferencia marcada en las inversiones para el desarrollo del ferrocarril de cargas”. criticó el legislador en sus redes sociales.

“Este presupuesto le asigna a Chaco obras por 1500 millones de pesos y a Corrientes 33 millones, es decir, 20 veces más. Nuestro tren Mesopotámico seguirá rezagado”. insistió.

Molesto por la situación, Vara lanzó: “Así no se puede. No vamos a votar este presupuesto. Nosotros vamos a defender los intereses de Corrientes y con este proyecto presupuestario no se puede. El diputado Manuel Aguirre considera lo mismo que yo. No votaremos este presupuesto. No sé qué harán los demás legisladores correntinos, habrá que preguntarles”

En tanto, las planillas que detallan lo que se invertirá en Desarrollo Territorial y Hábitat muestran que Corrientes será la provincia del NEA que menos fondos recibirá para viviendas. En tanto que Formosa se hará de $1680 millones para viviendas y desarrollo territorial, Chaco $1431 millones, Misiones $980 millones, Corrientes solo recibirá $341 millones en todo 2023.

El gobernador Gustavo Valdés ya había manifestado su disconformidad por los números. Tenemos una discriminación lacerante y estamos buscando corregir los números”, había dicho.

“Es difícil acompañar un presupuesto nacional si los números no están corregidos”, se quejó.

Como ejemplo puso el ítem de Política Habitacional, donde se presupuestan para Corrientes $341 millones destinados a la construcción de viviendas; mientras que para Chaco serán $1431 millones y a Formosa $1680 millones.

“Lo estamos viendo todavía y por eso aún es prematuro hablar”, había dicho.

No obstante, indicó: “Todos hablan de la responsabilidad de la oposición de acompañar un presupuesto, pero también hay que hablar de la responsabilidad del Gobierno de discriminar a una provincia”.

El proyecto de presupuesto estima gastos en la provincia de Corrientes por $356.380.831.441, que según las previsiones serían un 89,9 % mayor a las partidas a ejecutarse en el 2022, del orden de $187.671.623.366.

Los fondos para Corrientes representan un crecimiento de un 89,9 % respecto a los que el Ejecutivo nacional estima gastar en Corrientes este año.

En la región NEA, las partidas de gastos en Chaco serán de $339.884.155.945, un 93,3 % por encima de los recursos que se prevén para el año en curso.

Para Formosa se estiman $182 millones y para Misiones $379 millones.