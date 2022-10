Después de 76 años, el Teatro Vocacional Corrientes inauguró su sala propia

El Teatro Vocacional Corrientes tiene sala propia después de 76 años. Su presidenta, Dolores Arigossi, inauguró el edificio emocionada y convocó a todos los correntinos a formar parte del espacio.

La sala, ubicada en calle Paraguay al 500, es un moderno espacio con butacas, camarines, oficinas, salón para sonido, con aires acondicionados y baños. La obra fue realizada por el arquitecto Julio Álvarez y aseguran que el moderno escenario tiene las mismas dimensiones que el del Teatro Vera.

“No me esperaba esto. Es la primera vez que vengo. Me emocioné enormemente. Actúo en el Teatro Vacacional desde los 15 años. ya tengo 75. Nos escrituraron el lugar en el 82 y desde entonces me cansé de pedir ayuda al Fondo Nacional de las Artes, a los gobiernos, pero nunca nadie nos dio una mano. Pero de un día para el otro viene Juanchi Castro y me dice ‘te voy el teatro’ y acá está”, contó Arigossi a El Litoral.

“Miren lo que es este lugar. El escenario es de 6 metros por 10, de las mismas dimensiones que el del Teatro Vera”, agregó.

“Esto es de Corrientes, para todos. Tienen que venir”, insistió.

De la apertura oficial participaron personalidades del arte teatral correntino, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; Goyo Prieto, Santiago Faisal, Alexis Dabad, Moni Munilla, entre otros.

Sin subsidios ni fines de lucro, la historia del Teatro Vocacional Corrientes comenzó el 9 de agosto de 1946. Su fundador fue Edgar Romero Maciel, quien supo convertir a la institución en un espacio cultural familiar que recorrió la provincia y el país con obras de calidad como por ejemplo “Antígona” o “Lisístrata”, entre otras.