Duro cruce por la situación de la Caja Municipal y una nueva prórroga de la intervención

El pedido de informe sobre la normalización institucional de la Caja Municipal presentado por la oposición y el pedido de prórroga de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos por el plazo de 180 días más por parte del Ejecutivo municipal generaron fuertes cruces en la sesión del Concejo Deliberante.

Durante el tratamiento del pedido de informe, la concejal Magdalena Duarte (PJ) quien junto a su par, Mercedes Franco Laprovitta (PJ) presentó el proyecto, expresó que “esta situación representa una gran ironía, porque la intervención a la Caja Municipal tuvo origen en la normalización y regularización tras supuestas irregularidades que están siendo investigadas en la Justicia”.

Aseguró que los plazos de la última prórroga están vencidos, porque “fue en septiembre del año 2021, pasó un año”. Asimismo reclamó que durante “los cinco años que lleva intervenida la Caja, he venido viendo alarmantemente cómo vino decreciendo la cantidad de información que nos han pasado sobre el estado de intervención”. “Este nuevo pedido de prórroga no viene ni siquiera acompañado con un informe desde la última prórroga. Me parece demasiado irónico, por no decir vergonzoso, que funcionarios nos manden un pedido de prórroga con una resolución firmada el 18 de mayo que tampoco aparece en el Boletín Oficial”, reclamó.

“Nos llama mucho la atención que haya tanta resistencia a mostrar los números”, dijo, asegurando que la situación se produce porque hay una superposición de funciones que impiden al secretario de Hacienda (Guillermo Corrales) cumplir con sus “acciones y responsabilidades”.

“El oficialismo va a aprobar la nueva prórroga pero ya pasaron más de cien días, ese plazo también está vencido”, acotó.

Habló de “inseguridad jurídica por negligencia” y de “perjuicio a la estabilidad laboral de los trabajadores” y remarcó que el “oficialismo ha mostrado en esta provincia no creer en los organismos autárquicos , por eso tenemos todos los organismos intervenidos y eternos”.

Aseguró que en “el expediente tampoco se hace referencia a que es un requerimiento de la Justicia mantener la Caja intervenida”.

“Todos queremos tener una Caja Municipal fuerte con el objetivo de fortalecer al Municipio, pero para eso necesitamos que las cosas se hagan como corresponde. Claramente no vamos a acompañar este pedido de prórroga con este informe”, aseguró, y acotó que “la causa judicial no debería ser razón para no devolverle a la Caja su autonomía”.

A estas declaraciones salió al cruce el concejal del oficialismo, Fabián Nieves, anticipó que Encuentro por Corrientes iba a acompañar el pedido de informe, aclaró que el informe está en el expediente y que “Corrales ha tenido muchas veces la deferencia de mandar los informes sobre el presupuesto, tarifaria, y creo que no tiene inconveniente para tratar estos temas”.

“La continuación de la intervención o no va a ser materia de debate cuando tratemos el expediente, pero qué pena que no se haya tenido el mismo énfasis cuando fueron parte del partido que gobernó cuando se produjo el desfalco de la Caja Municipal de Préstamos”, reprochó.

Recordó las causas que dieron origen a la intervención, aclaró que “se ha podido avanzar en muchas cuestiones como la regularización con sus pasivos y deudas con el IPS e Ioscor”, pero “restan una cantidad de juicios que empezaron a aparecer con posterioridad a la asunción de la nueva gestión”.

“Es discutible el hecho de que se hayan cumplido todos los objetivos”, continuó, e insistió en que “seguramente tendremos alguna reunión en las comisiones con el secretario de Hacienda”.

El concejal Lisandro Almirón, de Unión Celeste y Blanca, aseguró que la Caja Municipal “en estos últimos años no está cumpliendo su rol; está perdiendo esa autarquía financiera, y sus facultades han sido vaciadas”. “Creo que estamos en camino a la extinción de la Caja”, denunció.

Habló de incompatibilidades de las funciones que cumple el secretario de Hacienda: “El estatuto de la Caja establece que no pueden ser interventores aquellos funcionarios que tengan rango jerárquico”.

Ante estas consideraciones, tomó la palabra el presidente del cuerpo, el radical Alfredo Vallejos, para realizar dos aclaraciones sobre las expresiones de Almirón.

“El proyecto pide un informe al Departamento Ejecutivo respecto de la normalización”, dijo Vallejos.

“Sobre la supuesta acefalía en el expediente que está ingresando hoy consta la resolución del Poder Ejecutivo con fecha del 18 de mayo, por el cual se prorroga; lo que hace es homologar posteriormente el Concejo Deliberante”, expresó cerrando el debate del proyecto que fue aprobado por el cuerpo.

En tanto, la prórroga de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos fue enviada a la Comisión de Legislación.

La intervención de la Caja se llevó adelante tras la gestión de Fabián Ríos en la intendencia y en medio de las denuncias que afirmaban el quiebre de la entidad, cheques rebotados y para sanear una suma de 400 millones de pesos, que con el paso del tiempo se fue incrementando.

Sesión itinerante: la reunión preparatoria se realizó ayer

El Concejo Deliberante realizó ayer en el Sindicato de Cerveceros la reunión preparatoria para lo que será la tercera sesión itinerante que se realizará el próximo jueves 20 de octubre, a las 10, en la Escuela 291 “Dr. Eudoro Vargas Gómez”.

Los ediles dialogaron allí con residentes y representantes de asociaciones vecinales, sobre la situación de los barrios Patono, Santa Marta, Juan XXIII, Juan de Vera, Quilmes, Virgen de los Dolores y Río Paraná, entre otros. Entre las problemáticas se destaca la falta de desagües y veredas, el estado de las calles, la falta de iluminación y la existencia de basurales y de animales sueltos. Reclamaron, asimismo, la instalación de garitas del servicio de transporte urbano y mayor seguridad.